ওড়িশা থেকে ৬০ কিমি দূরে ইয়াস, দুপুরে আছড়ে পড়ার শঙ্কা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এর কেন্দ্রস্থল ভারতের ওড়িশার ধামরা থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। আজ বুধবার (২৬ মে) দুপুরের দিকে এটি ওড়িশা উপকূলীয় অঞ্চলে আছড়ে পড়বে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দফতর।

ভারতের আবহাওয়া দফতরের ভোর ৫টার বুলেটিনে জানানো হয়, অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ইয়াস উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে স্থলভাগের আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। বঙ্গোপসাগরের ২০ ডিগ্রি ৭ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমায় তা অবস্থান করছে এটি।

আর পশ্চিমবঙ্গে দিঘা থেকে অতি প্রবল এই ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থল মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। তবে এটি সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি অবস্থান করছে ওড়িশার। পারাদ্বীপ থেকে ৯০ কিলোমিটার পূর্ব এবং উত্তরপূর্বে রয়েছে ইয়াস।

Cyclone Yaas landfall likely to take place between North of Dharma and South of Balasore. #CycloneYaas #Yaas pic.twitter.com/HG2EBjaxB4

আবহাওয়াবিদদের বরাত দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ইয়াস যে গতি নিয়ে স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসছিল, সর্বশেষ ৬ ঘণ্টায় তা আরও বেড়েছে। শেষ ৬ ঘণ্টায় ঘণ্টা প্রতি ১৫ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে ইয়াস।

ফলে আছড়ে পড়ার সময় ইয়াসের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ১৫৫ কিলোমিটার। তবে আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ছিল ১৩০ থেকে ১৪০ কিলোমিটার।

#WATCH Odisha | Chandipur, Balasore witnesses heavy rainfall & strong winds.#CycloneYaas over northwest Bay of Bengal, about 40 km east of Dhamra (Odisha), 90 km south-southwest of Digha (West Bengal) & 90 km south-southeast of Balasore (Odisha), as per IMD update at 6:45 am. pic.twitter.com/vlYUFSZjUA