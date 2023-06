কর-মাদক-অস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ছেলে, বাইডেন বললেন ‘আমি গর্বিত’

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গোলটেবিল আলোচনায় বসেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কিন্তু সেখানেও হাজির ছেলের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি, অস্ত্র ও মাদক মামলার প্রশ্ন। বিষয়টি প্রথমে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত জবাব দেন বাইডেন। তার উত্তর ছিল, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে খুবই গর্বিত।

ডেলাওয়্যারের মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস জানিয়েছে, কর সংক্রান্ত দুটি অপকর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত এবং অবৈধ মাদকে আসক্ত থাকাকালীন আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগ এড়াতে মার্কিন প্রসিকিউটরদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন।

গত মঙ্গলবার (২০ জুন) ফেডারেল আদালতের সরকারি চিঠিতে এই চুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। চুক্তির ফলে পাঁচ বছরের তদন্ত সমাপ্ত হবে মনে করা হচ্ছে। যদিও রিপাবলিকানদের অভিযোগ, চুক্তিটি খুবই শান্তিদায়ক হয়েছে।

চুক্তি অনুসারে, একটি ফেডারেল ডাইভারশন প্রোগ্রামের আওতায় হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র সম্পর্কিত অভিযোগ প্রত্যাহার করা হতে পারে, যদি তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু শর্ত মেনে চলেন। যেসব আসামি সরকারের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তিতে প্রবেশ করেন, তাদের সাধারণত নিজেদের আচরণের দায় স্বীকার করতে হয়, তবে দোষী সাব্যস্ত হন না।

হান্টার বাইডেনের চুক্তির বিস্তারিত এখনো প্রকাশ করা হয়নি। তবে এতে মার্কিন অ্যাটর্নির অফিসকে ২৪ মাসের প্রবেশন কারাদণ্ডের সুপারিশ করার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তদন্তের বিষয়টিও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

