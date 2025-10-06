১০০ কর্মী নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো, লাগবে না অভিজ্ঞতা

১০০ কর্মী নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো, লাগবে না অভিজ্ঞতা
আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর টোব্যাকো)’ পদে ১০০ জন পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত থেকে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড
পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর টোব্যাকো)
পদসংখ্যা: ১০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা সমমান। তবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগতা শিথিলযোগ্য।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১২,০০০ টাকা। কেপিআই এবং সেলস ফোর্স মোটিভেশনাল প্রোগ্রামসহ কোম্পানির পলিসি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
সাক্ষাৎকারের স্থান ও সময়সূচি:
আবুল খায়ের ভেজিটেবল অয়েল মিল, ৭/৮, নাসিরাবাদ আই/এ, রুবি গেইট, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।
আবুল খায়ের গ্রুপ, নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি # ৪/বি (২য় তলা), রোড # ৯৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
চৌমুহনী জনতা ব্যাংক এর পিছনে, নিচ তলায়, পেকুয়া, কক্সবাজার।
ভবানী মন্দির সংলগ্ন মামুন হল, শ্রীকোলা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
সময়: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাজেদুর রহমানের বাড়ি, সাহারা প্লাজার পাশে, কানাইখালী মেইন রোড নাটোর সদর, নাটোর।
সময়: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা
বড় বনগ্রাম, খানকা শরীফ গেইট (জিয়া পার্কের পেছনে) শাহ মখদুম, রাজশাহী।
মেসার্স রেজাউল স্টোর, কানসাট মিলিক মোড়, হোল্ডিং নং-৮৩৮, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
খান ভিলা, কেএম কলেজ সংলগ্ন, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
আকাশ ইলেকট্রিক, নারুলী কৃষি ফার্ম মসজিদের অপজিটে, বগুড়া সদর, বগুড়া।
চৌদ্দগ্রাম সেন্টার মার্সেল শোরুম এর পিছনে, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
যমুনা ব্যাংকের নিচে চেয়ারম্যান ভবন, কিশোরগঞ্জ,নীলফামারী।
সময়: ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩টা-৫টা
হোল্ডিং নাম্বার-৩৮৮, দুঃখী মাহমুদ সড়ক, (মেঘনা কমিউনিটি সেন্টার এর পূর্ব পাশে), আরাপপুর, ঝিনাইদহ।
সময়: ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ