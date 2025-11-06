১১ জনকে নিয়োগ দেবে ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

১১ জনকে নিয়োগ দেবে ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৪টি পদে ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অষ্টম শ্রেণি পাসের প্রার্থীও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ১ নং পদের জন্য ৮০০ টাকা, ২-৩ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা, ৪ নং পদের জন্য ৩০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে অফেরতযোগ্য হিসেবে জমা দিতে হবে।
লিখিত পরীক্ষা: ২২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টায় অত্রপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশপত্র অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে সঙ্গে আনতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ৩ নভেম্বর ২০২৫
