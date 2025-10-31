বিকেলের চায়ের সঙ্গে রাখুন মচমচে খাজুরিয়া

বিকেলের চায়ের সঙ্গে রাখুন মচমচে খাজুরিয়া
খাজুরিয়া হলো এক ধরনের মচমচে মিষ্টি খাবার। যা অতিথি আপ্যায়নের জন্য খুবই জনপ্রিয়। অনেকেই ঝটপট চায়ের সঙ্গে নাস্তা হিসেবে খাজুরিয়া তৈরি করে থাকেন। এটি বাজারের সাধারণ বিস্কুটের চেয়ে স্বাদে অনেক ভালো হয়ে থাকে।
অল্প উপকরণে খুব সহজে খাজুরিয়া বানানো যায়। তাই আপনি চাইলে এটি বাড়িতে তৈরি করতে পারেন, যা ছোট থেকে বড় সবাই পছন্দ করবে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক বাড়িতে যেভাবে তৈরি করবেন-
উপকরণ
১. ময়দা ১ কাপ
২.সুজি ১ কাপ
৩. চিনি ১ কাপ (বদলে গুড়ও দিতে পারেন)
৪. নারিকেল কুড়ানো আধা কাপ
৫. এলাচ গুঁড়া আধা চা চামচ
৬. বেকিং সোডা ১ চিমটি
৭. লবণ স্বাদমতো
৮. ঘি ২ টেবিল চামচ
৯. তেল (ভাজার জন্য)
প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে একটি বড় পাত্রে ময়দা, সুজি, চিনি, এলাচ গুঁড়া, কুড়ানো নারিকেল এবং বেকিং সোডা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর এর সঙ্গে ঘি মিশিয়ে অল্প অল্প পানি দিয়ে একটি নরম খামির তৈরি করুন। খামিরটিকে ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে ১০-২০ মিনিট রাখুন। এবার খামির থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে রুটির মতো বেলে পছন্দমতো আকার দিন।
চুলার কড়াইতে তেল গরম করে খাজুরিয়াগুলো দিয়ে বাদামি করে ভেজে নিন। ভাজা হলে ঠান্ডা করে চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন। এছাড়া কৌটোয় ভরে অনেকদিন সংরক্ষণও করতে পারেন।
