মাংস নয়, বাঁধাকপি দিয়ে তান্দুরি করুন

মাংস নয়, বাঁধাকপি দিয়ে তান্দুরি করুন
শীত আসতেই না আসতেই বাজারে শীতের সবজি উঠতে শুরু করেছে। সেই তালিকায় সবচেয়ে পরিচিত নাম বাঁধাকপি। সাধারণত আলু বা মাছ দিয়ে বাঁধাকপির তরকারি রান্না করা হয়। তবে চাইলে এই পরিচিত সবজিটি দিয়ে তৈরি করতে পারেন তান্দুরি।
মাংসের তান্দুরি অনেকেই খেয়েছেন, কিন্তু বাঁধাকপির তান্দুরি? হ্যাঁ, সবজিতেও একই রকম তান্দুরি ফ্লেভার তৈরি করা যায় খুব সহজে। এটি যেমন পুষ্টিকর, তেমনি খেতেও সুস্বাদু।
কম উপকরণে, অল্প সময়ে তৈরি করা যায় বলেই এই পদ খাবারের তালিকায় নতুন যোগ করতে পারেন অনায়াসেই।
আসুন জেনে নেওয়া যাক বাঁধাকপির তান্দুরি কীভাবে তৈরি করবেন-
- উপকরণ
১. বাঁধাকপি ১টি (মাঝারি আকারের)
২. টক দই আধা কাপ
৩. আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
৪. বেসন ১ টেবিল চামচ
৫. লাল মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ
৬. ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
৭. জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ
৮. গরম মসলা গুঁড়া আধা চা চামচ
৯. হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ
১০. গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
১১. লবণ স্বাদমতো
১২. অলিভ অয়েল প্রয়োজনমতো
- প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে বাঁধাকপির বাইরের শক্ত পাতাগুলো ছাড়িয়ে ১ ইঞ্চি বা তার একটু বেশি পুরু করে গোল করে স্লাইস কেটে নিন।
একটি বড় পাত্রে লবণ মেশানো পানি ফুটিয়ে তাতে বাঁধাকপির টুকরোগুলো ২-৩ মিনিট হালকা ভাপিয়ে নিন। এতে বাঁধাকপি একটু নরম হবে, কিন্তু পুরোপুরি সেদ্ধ হবে না। এরপর পানি থেকে তুলে টুকরোগুলো ভালোভাবে শুকিয়ে নিন।
এবার একটি পাত্রে টক দই, সব মসলা ও লবণ মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। প্রতিটি বাঁধাকপির টুকরোর দুই পিঠে মসলাটি ভালোভাবে মেখে কমপক্ষে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা রেখে দিন, যাতে মসলার স্বাদ ভেতর পর্যন্ত ঢুকে যায়।
একটি প্যানে সামান্য তেল ব্রাশ করে মাঝারি আঁচে গরম করুন। মেরিনেট করা বাঁধাকপির টুকরোগুলো প্যানে দিয়ে দুই দিক থেকে ৭-১০ মিনিট ভাজুন। প্রয়োজন হলে অল্প তেল ছড়িয়ে নিতে পারেন। টুকরোগুলো বাদামি রং ধরলে ও হালকা পোড়া দাগ পড়লে চুলা বন্ধ করুন। নামিয়ে গরম গরম বাঁধাকপির তান্দুরি সালাদ, পদিনা চাটনি বা পছন্দের সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।
