  2. লাইফস্টাইল

শীতের খাবার দীর্ঘক্ষণ গরম রাখার সহজ সমাধান

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
শীতের খাবার দীর্ঘক্ষণ গরম রাখার সহজ সমাধান
এআই

শীতকালে ঠান্ডা খাবার খেতে কারোই ভালো লাগে না। কিন্তু অফিস বা স্কুলে গরম খাবার নিলেই তা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়। যদি মাইক্রোওভেনের সুবিধা থাকে, তবে খাওয়ার সময় খাবার গরম করা সম্ভব। তবে সবসময় এই সুবিধা অনেক জায়গায়ই থাকে না। এছাড়া শীতে খাবার খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়। কিন্তু হতাশ হওয়ার কিছু নেই। খাবার দীর্ঘক্ষণ গরম রাখার উপায় আছে।

আসুন জেনে নেওয়া যাক শীতে দীর্ঘ সময় খাবার গরম রাখবেন যেভাব-

১. সঠিক টিফিন বাক্স বেছে নিন
শীতকালে খাবার দীর্ঘসময় গরম রাখার জন্য বাজারে পাওয়া যায় অনেক ধরনের পাত্র। স্টিলের মোটা দেয়ালের, দ্বিস্তরীয় বা ইনসুলেটেড টিফিন বাক্স খাবারের উষ্ণতা দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখতে পারে। এমন টিফিন বাক্সে ৪-৬ ঘণ্টা পর্যন্ত খাবার গরম থাকে।

প্লাস্টিক বা কাচের পাত্রে খাবার দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়, তাই এগুলো এড়িয়ে চলাই ভালো। স্টেনলেস স্টিলেও খাবার অনেকক্ষণ গরম থাকে। রুটি, পরোটার মতো শুকনো খাবার স্টেনলেস স্টিলে প্যাক করলে সবচেয়ে ভালো থাকে। ভাত, তরকারি, ঝোল ইত্যাদি ইনসুলেটেড স্টিলে রাখলে দীর্ঘক্ষণ গরম থাকে। বিশেষ থার্মাল টিফিন বাক্সে খাবার রাখলে তা প্রায় ১০-১২ ঘণ্টা গরম থাকতে পারে।

২. অ্যালুমিনিয়াল ফয়েল ও থার্মাল ব্যাগ হ্যাক
রুটি, পরোটা কিংবা স্যান্ডউইচ দীর্ঘক্ষণ গরম রাখতে চাইলে অ্যালুমিনিয়াল ফয়েল ব্যবহার করুন। খাবারটি ফয়েলে মুড়ে নিলে তা অনেক সময় গরম থাকে।

আরও ভালোভাবে গরম রাখতে, ফয়েলে মুড়ে নেওয়ার পর সেই খাবারটি এয়ার টাইট কৌটো বা মোটা কাপড়ের ব্যাগে রাখুন। এতে খাবারের উষ্ণতা অনেকক্ষণ ধরে থাকে।

তরকারি বা ঝোলের মতো খাবারও অ্যালুমিনিয়াল ফয়েলে মুড়ে রাখতে পারেন। আরও দীর্ঘক্ষণ গরম রাখতে চাইলে থার্মাল টিফিন ব্যাগ ব্যবহার করুন। এই ব্যাগ খাবারের তাপ ধরে রাখে এবং শীতের সময়ও খাবারকে গরম রাখে।

৩. গরম জায়গায় রাখুন
শীতে রান্না করা খাবার দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়। খাওয়ার আগে প্রতিবার খাবার গরম করাও সম্ভব নয়। তাই গরম খাবার রাখুন এমন জায়গায় যেখানে তাপমাত্রা বেশি।
রান্না করা খাবার চুলার পাশেই রাখতে পারেন। এছাড়া সব খাবার এক জায়গায় রেখে এক বড় পাত্রে গরম পানি নিন। তার মধ্যে খাবারগুলো চাপা দিয়ে রাখলে, খাবারের তাপ অনেকক্ষণ ধরে থাকে। এভাবে আপনার রান্না করা খাবারও দীর্ঘসময় গরম থাকবে।

সূত্র: এনডিটিভি

আরও পড়ুন
টাটকা মটরশুঁটি চেনার সহজ উপায় 
ফ্রিজে সবজি দীর্ঘদিন টাটকা রাখার জাপানি কৌশল 

এসএকেওয়াই/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

চালের পোকা দূর করার সহজ উপায়

চালের পোকা দূর করার সহজ উপায়

স্টিলের বাসন ঝকঝকে করার ঘরোয়া উপায়

স্টিলের বাসন ঝকঝকে করার ঘরোয়া উপায়

মুরগির কাঁচা মাংস কতদিন পর্যন্ত ফ্রিজে রাখা যায়

মুরগির কাঁচা মাংস কতদিন পর্যন্ত ফ্রিজে রাখা যায়