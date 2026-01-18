  2. লাইফস্টাইল

ওজন কমাতে খেতে পারেন ফিউশন ভাপা পিঠা

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২৮ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
ওজন কমাতে খেতে পারেন ফিউশন ভাপা পিঠা
ফিউশন ভাপা পিঠা, প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

শীত মানেই বাহারি পিঠার আয়োজন। তবে অনেকেই ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে পিঠার দিকে হাত বাড়ান না। এই সমস্যার সমাধান রয়েছে ভারতীয় পুষ্টিবিদ রেশমী রায়চৌধুরীর নতুন রেসিপি ফিউশন ভাপা পিঠায়।

ক্যালোরিহীন মিষ্টি ও নারকেল-চালের স্বাদে তৈরি এই পিঠা খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও থাকছে উৎসবের আনন্দ। শীতের হাওয়ায় গরম গরম ভাপা পিঠা শুধু মুখে স্বাদই দেয় না, বরং শরীরেও ভারী হয়ে না ওঠার নিশ্চয়তা দেয়। এখন বাঙালির প্রিয় পিঠে খাওয়াই হবে আনন্দময়, ওজনের দুশ্চিন্তা ছাড়াই। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • কোরানো নারকেল ১ কাপ 
  • গুড় ২ চা চামচ 
  • মঙ্ক ফ্রুট সুইটনার ১ চা চামচ
  • চালের গুঁড়ো আধ কাপ 
  • পানি আধ কাপ
  • লবণ স্বাদমতো

আরও পড়ুন: 

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই একটি কড়াইয়ে কোরানো নারকেল হালকা ভেজে নিন। এরপর এতে গুড় যোগ করে ভালোভাবে নাড়ুন। গুড় গলে গেলে মঙ্ক ফ্রুট সুইটনার মিশিয়ে দিন। ঢিমে আঁচে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না মিশ্রণটি শুকনো ও ঝরঝরে হয়ে আসে।

এবার অন্য একটি কড়াইয়ে পানি ঢেলে তাতে লবন মেশান। পানি ফুটে উঠলে তাতে চালের গুঁড়ো যোগ করে অল্প আঁচে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি থকথকে হলে চুলা বন্ধ করে ৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। হালকা গরম থাকতে থাকতেই ময়দার মতো করে মেখে নিন।

মণ্ড থেকে অল্প অংশ নিয়ে পাতলা করে বেলে নিন। উপরে সামান্য চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। এরপর নারকেল-গুড়ের পুর সমানভাবে বিছিয়ে দিয়ে রোলের মতো করে গুটিয়ে নিন। এবার বাষ্পে ভাপিয়ে নিন। ভাপা হয়ে গেলে রোলটি কেটে ছোট টুকরো করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ফিউশন ভাপা পিঠে।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কুমড়ো ফুলের ভর্তার রেসিপি

কুমড়ো ফুলের ভর্তার রেসিপি

অল্প সময়ে বানিয়ে নিন মৌ শিম ভর্তা

অল্প সময়ে বানিয়ে নিন মৌ শিম ভর্তা

শাক-মাংসের দুর্দান্ত মেলবন্ধন লালশাকের মুরগি

শাক-মাংসের দুর্দান্ত মেলবন্ধন লালশাকের মুরগি

ছুটির দিনে পাতে থাক বাসন্তি পোলাও

ছুটির দিনে পাতে থাক বাসন্তি পোলাও

ছুটির দুপুরে পাতে রাখুন গরুর মাংসের বিরিয়ানি

ছুটির দুপুরে পাতে রাখুন গরুর মাংসের বিরিয়ানি

সকাল বা বিকালের নাস্তায় রাখুন বাঁধাকপির পাকোড়া

সকাল বা বিকালের নাস্তায় রাখুন বাঁধাকপির পাকোড়া