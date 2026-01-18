ওজন কমাতে খেতে পারেন ফিউশন ভাপা পিঠা
শীত মানেই বাহারি পিঠার আয়োজন। তবে অনেকেই ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে পিঠার দিকে হাত বাড়ান না। এই সমস্যার সমাধান রয়েছে ভারতীয় পুষ্টিবিদ রেশমী রায়চৌধুরীর নতুন রেসিপি ফিউশন ভাপা পিঠায়।
ক্যালোরিহীন মিষ্টি ও নারকেল-চালের স্বাদে তৈরি এই পিঠা খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও থাকছে উৎসবের আনন্দ। শীতের হাওয়ায় গরম গরম ভাপা পিঠা শুধু মুখে স্বাদই দেয় না, বরং শরীরেও ভারী হয়ে না ওঠার নিশ্চয়তা দেয়। এখন বাঙালির প্রিয় পিঠে খাওয়াই হবে আনন্দময়, ওজনের দুশ্চিন্তা ছাড়াই। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- কোরানো নারকেল ১ কাপ
- গুড় ২ চা চামচ
- মঙ্ক ফ্রুট সুইটনার ১ চা চামচ
- চালের গুঁড়ো আধ কাপ
- পানি আধ কাপ
- লবণ স্বাদমতো
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই একটি কড়াইয়ে কোরানো নারকেল হালকা ভেজে নিন। এরপর এতে গুড় যোগ করে ভালোভাবে নাড়ুন। গুড় গলে গেলে মঙ্ক ফ্রুট সুইটনার মিশিয়ে দিন। ঢিমে আঁচে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না মিশ্রণটি শুকনো ও ঝরঝরে হয়ে আসে।
এবার অন্য একটি কড়াইয়ে পানি ঢেলে তাতে লবন মেশান। পানি ফুটে উঠলে তাতে চালের গুঁড়ো যোগ করে অল্প আঁচে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি থকথকে হলে চুলা বন্ধ করে ৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। হালকা গরম থাকতে থাকতেই ময়দার মতো করে মেখে নিন।
মণ্ড থেকে অল্প অংশ নিয়ে পাতলা করে বেলে নিন। উপরে সামান্য চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। এরপর নারকেল-গুড়ের পুর সমানভাবে বিছিয়ে দিয়ে রোলের মতো করে গুটিয়ে নিন। এবার বাষ্পে ভাপিয়ে নিন। ভাপা হয়ে গেলে রোলটি কেটে ছোট টুকরো করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ফিউশন ভাপা পিঠে।
