শীতে সর্দি-কাশি মোকাবিলায় খান কালোজিরার ভর্তা
শীতকালে ঠান্ডা হাওয়া, শুকনো বাতাস আর পরিবর্তিত আবহাওয়ার কারণে সর্দি-কাশি সাধারণ সমস্যা হয়ে ওঠে। তবে কিছু প্রাকৃতিক উপকরণ আমাদের শরীরকে সাহায্য করতে পারে। এর মধ্যে কালোজিরা বিশেষভাবে কার্যকর। সহজ কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি এই কালোজিরার ভর্তা শুধু স্বাদের দিক থেকে নয়, স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও কার্যকর। প্রতিদিন অল্প ভর্তা খেয়েই শীতের সর্দি-কাশি সহজে মোকাবিলা করা সম্ভব। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- কালো জিরা ১০০ গ্রাম
- রসুন ১টি
- শুকনা মরিচ ৫-৬টি
- লবণ স্বাদমতো
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই একটি কড়াইয়ে কালোজিরা অল্প আঁচে ভেজে নিন। এরপর একটি বড় রসুনের খোসা ছাড়িয়ে তার সঙ্গে ৫-৬টি শুকনো মরিচ ভেজে নিন। এরপর সব উপকরণ এক সঙ্গে বেটে নিন। সময় বাঁচাতে চাইলে আপনি ব্লেন্ড করেও নিতে পারেন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো পুষ্টিকর কালোজিরার ভর্তা। এবার পরিবেশন করুন গরম গরম ভাতের সঙ্গে।
