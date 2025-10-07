  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে মাদক উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। এর আগে গতকাল সোমবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- খুশি ওরফে খুকি (৩০), অমিত (২৫), সাগর (৩০), ইসমাইল হোসেন মালেক (৪০), মোহাম্মদ আলী (৩২), আওয়াল ব্যাপারী (৪২), মিশাল (১৮), ফয়সাল (১৮), রায়হান (২২), ইমরান (২৬), মামুন (২৫), রাব্বি (২৫), নাইম মোল্লা (২৩) ও মঞ্জিল শরীফ অপু (২৩)।

মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গতকাল সোমবার দিনব্যাপী রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এসময় বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ১৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছেন নিয়মিত মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। এ সময় তাদের কাছ থেকে চারটি অটোরিকশার ব্যাটারি, ১০০ পুরিয়া হেরোইন, ৩০ গ্রাম গাঁজা ও ১৮ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

