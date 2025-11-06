  2. জাতীয়

স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা মঞ্চে আনছে ‘হীরক রাজার দেশে’

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৯ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা মঞ্চে আনছে ‘হীরক রাজার দেশে’
স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা মঞ্চে আনছে ‘হীরক রাজার দেশে’

নন্দিত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী চলচ্চিত্র অবলম্বনে নাট্যরূপ পাচ্ছে ‘হীরক রাজার দেশে’। রাজধানীর উত্তরায় স্কলাস্টিকা সিনিয়র ক্যাম্পাসের এসটিএম হলে অনুষ্ঠিত হবে নাটকটির তিনটি প্রদর্শনী। এতে পারফর্ম করবেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা।

আজ ৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ও আগামীকাল ৭ নভেম্বর বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬টায় দেখা যাবে নাটকটি।

আরও পড়ুন
শেখ হাসিনার আসন থেকে নির্বাচন করতে চান হিরো আলম
আনু ভাই থেকে ঢাকাই সিনেমার মুকুটহীন নবাব

স্কলাস্টিকার আর্ট, ড্রামা, মিউজিক ও ডান্স ক্লাবের যৌথ আয়োজনে নাটকটি পরিচালনা করেছেন কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন। এতে সহ-পরিচালনায় রয়েছেন শাহীন সাইদুর। এই বিশেষ প্রযোজনার মধ্য দিয়ে এসটিএম হল উদযাপন করছে প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি।

নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মিসেস ইয়াসমিন সামাদের প্রতি। তার স্বপ্ন ও নিষ্ঠাতেই গড়ে উঠেছিল আজকের স্কলাস্টিকা।

প্রযোজনাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন গাজী মুন্নাফ, পলাশ নাথ লোচন ও ইলিয়াস খান। পোশাক ও সেট ডিজাইনে আছেন মাহজাবিন মাহবুব, কাজী নওরীন মিশা ও আয়েশা সিদ্দিকা।

প্রথম দিনের প্রদর্শনীতে (৬ নভেম্বর) বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ড্রামা ক্লাব ও ফিল্ম ক্লাবের সদস্যরা।
দ্বিতীয় দিনের প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবেন নাট্য ব্যক্তিত্ব আবুল হায়াত, দিলারা জামান এবং আফজাল হোসেন।

স্কুলের অধ্যক্ষ মিস ফারাহ সাফিয়া আহমেদ এবং হেড অব অ্যাকাডেমিস মিস সাবিনা মোস্তাফা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন।

আয়োজন প্রসঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, ‘শিল্প, সাহিত্য ও নাট্যচর্চা শিক্ষার্থীদের মানবিকতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। ‘হীরক রাজার দেশে’ প্রযোজনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ, আত্মবিশ্বাস ও কল্পনাশক্তির এক অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।’

এ নাটকের গল্পে দেখা যাবে গুপি গাইন ও বাঘা বাইন তাদের জাদুর বর নিয়ে পৌঁছে যায় হীরক রাজ্যে। সেখানে স্বৈরাচারী রাজা প্রজাদের ওপর চালায় অন্যায় ও দমননীতি। সেখানে শিক্ষক উদয়ন ও তার ছাত্ররা রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামে। গুপি-বাঘার সহায়তায় শুরু হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শেষ পর্যন্ত জয় হয় সত্য ও ন্যায়ের।

এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম