ফরিদা আখতার
শহীদ আনাসের চিঠি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে আলোচনা হয়েছে
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, জুলাই শহীদ শাহরিয়ার খান আনাস আমাদের সামনে নতুন সংগ্রামের পথ দেখিয়ে গেছে। সেই পথ অনুসরণ করে আমরা শুধু দেশকেই রক্ষা করবো না- পরিবেশকে, এমনকি সমগ্র মানবজাতিকেও রক্ষা করতে হবে।
তিনি বলেন, আনাসের লেখা চিঠিকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এরই মধ্যে আলোচনা হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) রাজধানীর গেন্ডারিয়া আদর্শ একাডেমিতে জুলাই শহীদ শাহারিয়ার খান আনাস ফলক উন্মোচন ও দোয়া অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, আনাসের চিঠি দূরদর্শিতার এক অনন্য নজির। কারণ সে যে কাজ করেছে, যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে- তা যেন সবাই জানতে পারে, সেজন্যই তার প্রতিটি প্রচেষ্টা। নিজের জীবনের বিনিময়ে আনাস আমাদের গর্বিত করেছে।
তিনি বলেন, অনেকেই বলছেন বিদ্যালয়ে নাকি সংগীত শিক্ষক রাখা যাবে না, বিদ্যালয়ে গানও করা যাবে না। কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান এবং মা’কে নিয়ে যে গভীর আবেগময় পরিবেশনা আমরা দেখলাম- তা প্রমাণ করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সংগীত চর্চা থাকা কতটা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা আনাসের লেখা চিঠি মুখস্থ করে আবৃত্তি আকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করতে পারে।
ফরিদা আখতার বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ব্রাজিলে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন ‘কপ-৩০’ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নানান ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। মাছের ডিম পাড়ার জন্য ঋতু অনুযায়ী বৃষ্টি প্রয়োজন। আষাঢ়ে বৃষ্টি না হলে ইলিশ আশ্বিনে ডিম পাড়তে পারে না। তাই জলবায়ু ভারসাম্য রক্ষা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।
তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদী ও সমুদ্রে অক্সিজেন কমে যাচ্ছে, লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে, অনেক সময় পানিতে মাছ ভেসে উঠছে- এসবই পরিবেশ বিপর্যয়ের সংকেত। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে তোমাদের (শিক্ষার্থীদের) এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যা পরিবেশের ক্ষতি করে।
প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, সমুদ্রে প্লাস্টিক, মেঘনা নদীতে দূষণ- এসব এখন বাস্তবতা। গবেষণায় ইলিশে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে। এই প্লাস্টিকই খাবারের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমাদের শরীরে প্রবেশ করবে। তাই আমাদের সচেতনভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গেন্ডারিয়া আদর্শ একাডেমি সভাপতি ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কামাল আকবর, রাহনুমা ট্রাস্টের সদস্য আরিফ সুলতান মাহমুদ এবং শহীদ আনাসের পিতা সাহরিয়া খান পলাশ।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মাহমুদা রোকসেনা সুলতানা, একাডেমির অভিভাবক প্রতিনিধি জুয়েল আহমেদ, একাডেমির শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে উপদেষ্টা আদর্শ একাডেমিতে শহীদ শাহরিয়ার খান আনাস ফলক উন্মোচন করেন।
