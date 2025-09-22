হারিস রউফের ৬-০ ও ভূপাতিত যুদ্ধবিমানের ইঙ্গিত, রেগে আগুন ভারতীয়রা

হারিস রউফের ৬-০ ও ভূপাতিত যুদ্ধবিমানের ইঙ্গিত, রেগে আগুন ভারতীয়রা
মাঠে তখন বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং করছিলেন পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ। এ সময় ভারতীয় দর্শকরা ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হারিসের বলে বিরাট কোহলির আইকনিক ছক্কার কথা মনে করিয়ে ‘কোহলি, কোহলি’ বলে চিৎকার করতে থাকেন। জবাবে এমন এক কাজ করে বসেন হারিস, ভারতীয়রা রীতিমত রেগে আগুন।
ভারতীয় দর্শকদের দিকে ফিরে যুদ্ধবিমান পড়ে যাওয়ার মতো করে ইশারা করেন এই পাকিস্তানি ক্রিকেটার। হাতের আঙুল দিয়ে আবার দেখান ‘৬-০’।
প্রসঙ্গত, পাকিস্তানিরা দাবি করে, তারা অপারেশন সিঁদুরের সময় ব্যয়বহুল রাফালসহ ভারতের ৬টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছিল। এটা পরিষ্কার, হারিস সেই ইঙ্গিতই করেছেন।
Haris Rauf never disappoints, specially with 6-0. pic.twitter.com/vsfKKt1SPZ— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) September 21, 2025
ফলে হারিসের এই ইঙ্গিতে ভীষণ খেপেছে ভারতীয়রা। ম্যাচ শেষেও ভারতীয় সমর্থকরা বলেন, ‘খেলার মাঠে এটা মোটেই খেলোয়াড়সুলভ আচরণ নয়।’
যদিও ভারতীয়রা এবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে কতটা খেলোয়াড়সুলভ আচরণ করেছেন, তা নিয়েই আছে জোর আলোচনা। টসের সময় হ্যান্ডশেক করতে না চাওয়া, পাকিস্তানিরা ড্রেসিংরুমের সামনে গেলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়াসহ নানা আচরণে বিতর্ক তৈরি করেছে ভারত।
তবে মাঠের খেলায় ঠিকই পাকিস্তানকে পর্যদুস্ত করছে ভারত। গ্রুপপর্বে ৭ উইকেটে আর রোববার সুপার ফোর ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল।
