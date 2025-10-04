  2. খেলাধুলা

সাইফ-সোহানকে নিয়ে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা বাংলাদেশের

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৬ এএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
সাইফ-সোহানকে নিয়ে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা বাংলাদেশের
ফাইল ছবি

টি-টোয়েন্টিতে দারুণ পারফর্ম করা সাইফ হাসান আর নুরুল হাসান সোহানকে নিয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে আসন্ন তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সিরিজটি চলতি মাসে আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

আগের শ্রীলঙ্কা সিরিজের দল থেকে মাত্র দুটি পরিবর্তন এসেছে। এখনও সাইড স্ট্রেইন চোট থেকে সেরে না ওঠায় দলে নেই লিটন কুমার দাস। এছাড়া বাদ পড়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন। পরিবর্তে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন ডানহাতি ব্যাটার সাইফ হাসান।

ঘোষিত দলে থাকা পাঁচ ক্রিকেটার-অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্ত, হাসান মাহমুদ, তানভির ইসলাম ও নাহিদ রানা শুক্রবার রাতেই সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন।

আরও পড়ুন
রুদ্ধশ্বাস ২ উইকেটের জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের 
মারুফার বোলিংয়ের ভিডিও শেয়ার দিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মালিঙ্গার 

তবে বাঁহাতি ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম শেখ এখনো ভিসা অনুমোদনের অপেক্ষায় আছেন, অনুমতি পেলে তিনি পরে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। একই পরিস্থিতির মুখে আছেন সৌম্য সরকারও, যিনি আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে রয়েছেন।

তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে ৮, ১১ ও ১৪ অক্টোবর।

বাংলাদেশের ওয়ানডে স্কোয়াড
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, মোহাম্মদ নাঈম শেখ, মোহাম্মদ সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামিম হোসেন পাটোয়ারী, কাজী নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভির ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানা।

এমএমআর/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।