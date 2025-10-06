ক্লাব কোটায় সর্বোচ্চ ৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী ইশতিয়াক, শানিয়ান ও ফারুক

ক্লাব কোটায় সর্বোচ্চ ৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী ইশতিয়াক, শানিয়ান ও ফারুক
প্রার্থী ছিলেন ১৫ জন। তার মধ্যে নির্বাচিত হবেন ১২ জন। মানে মাত্র তিনজন ভোটযুদ্ধে হেরে বাদ যাবেন। ঠিক এরকম সমীকরণ সামনে রেখে ক্যাটাগরি-২ মানে ঢাকার ক্লাব কোটায় বিসিবি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।
যেহেতু প্রধান প্রতিপক্ষ তামিম ইকবালপন্থিরা নির্বাচন বয়কট করেছে। তাই সে অর্থে কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না। মূলত ক্লাব ক্যাটাগরিতে নির্বাচন হয়েছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে। তারপরও গতকাল রাতে একটা অনানুষ্ঠানিক মোর্চা হয়। জাগো নিউজের পাঠকরা তা জেনেও গেছেন।
তবে সেই তালিকায় সম্ভাব্য বিজয়ী পরিচালক হিসেবে যে ১২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি নাম পাল্টেছে। শেষ মুহূর্তে ফাইজুর রহমান ভুঁইয়া সেই অনানুষ্ঠানিক মোর্চা থেকে বাদ পড়েছেন। তার জায়গায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এম নাজমুল ইসলাম। বাকি ১১ জন ছিলেন ইশতিয়াক সাদেক, শানিয়ান তানিম, মেহরাব আলম চৌধুরী, ফারুক আহমেদ, আমজাদ হোসেন, মোকসেদুল কামাল, ফাইয়াজুর রহমান মিতু, মঞ্জুর আলম, আদনান দীপন, আবুল বাশার শিপলু, ইফতিখার রহমান মিঠু ও নাজমুল। শেষ পর্যন্ত তারা সবাই বিজয়ী হয়েছেন।
ঢাকার ক্লাব কোটায় সর্বাধিক ৪২ ভোট পেয়েছেন তিনজন; ইশতিয়াক সাদেক, শানিয়ান তানিম ও ফারুক আহমেদ। দ্বিতীয় সর্বাধিক ৪১ ভোট করে পেয়েছেন আরও তিনজন; আমজাদ হোসেন, মোকসেদুল কামাল ও মেহরাব আলম চৌধুরী।
এছাড়া ফাইয়াজুর রহমান মিতু ৪০ ভোট, আদনান রহমান দীপন ৪০, আবুল বাশার শিপলুও ৪০ ভোট করে পেয়েছেন। আর মঞ্জুর আলম ৩৯, এম নাজমুল ইসলাম ৩৭ এবং ইফতিখার রহমান মিঠু ৩৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।
ঢাকার ক্লাব কোটায় নির্বাচিত ১২ প্রার্থী (ব্র্যাকেটে ভোটের সংখ্যা)
ইশতিয়াক সাদেক (৪২), শানিয়ান তানিম (৪২), মেহরাব আলম চৌধুরী (৪১), ফারুক আহমেদ (৪২), আমজাদ হোসেন (৪১), মোকসেদুল কামাল (৪১), ফাইয়াজুর রহমান মিত (৪০), মনজুর আলম (৩৯), আদনান দিপন (৪০), আবুল বাশার শিপলু (৪০), ইফতিখার রহমান মিঠু (৩৪) ও এম নাজমুল ইসলাম (৩৭)।
এআরবি/আইএইচএস