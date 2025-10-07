সোবহানার ফিফটি, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ

সোবহানার ফিফটি, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ
ইংল্যান্ডের শক্তিশালী বোলিং লাইনআপ। আগের ম্যাচেই ৬৯ রানে অলআউট করেছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। বাংলাদেশের জন্য কঠিন পরীক্ষাই অপেক্ষা করছে, জানা ছিল আগেই। তবে লড়ছে বাংলাদেশের মেয়েরা।
চার নম্বর ব্যাটার সোবহানা মোস্তারি তুলে নিয়েছেন হাফসেঞ্চুরি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪০ ওভার শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ১২০ রান।
গৌহাটিতে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শারমিন আক্তারের ব্যাটে ভালো শুরু করেছিল বাংলাদেশ। যদিও আরেক ওপেনার রুবাইয়া হায়দার ৪ রানেই সাজঘরে ফেরত যান। তারপরও ওপেনিং জুটিতে ২৪ রান তোলে বাংলাদেশ।
এরপর নিগার সুলতানাও রুবাইয়ার মতো ব্যর্থতার পরিচয় দেন। রানের খাতা না খুলেই আউট হয়ে যান বাংলাদেশ অধিনায়ক। ২৫ রানের মধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে বসে দল।
সেই পরিস্থিতি থেকে সোবহানা মোস্তারিকে নিয়ে হাল ধরার চেষ্টা করেন শারমিন। দেখেশুনে খেলছিলেন, কিন্তু ত্রিশের ঘরে এসে খেই হারিয়ে ফেলেন তিনিও।
৫২ বলে ৬ বাউন্ডারিতে ৩০ রান করে সাজঘরের পথ ধরেন এই ওপেনার। সেট হয়ে আউট হন স্বর্ণা আক্তারও (১০)। ৮৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ফের চাপে পড়ে বাংলাদেশ।
সোবহানা একটা প্রান্ত ধরে দলকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। রিতু মনি তাকে সঙ্গ দিতে গিয়ে অনেক বল খেলেন। কিন্তু দলীয় সংগ্রহ একশ পার হওয়ার পর রান বাড়াতে গিয়ে ডাউন দ্য উইকেটে খেলতে যান। পারেননি। ফেরেন ক্যাচ দিয়ে। ৩৬ বলে ৫ রানে থামে রিতুর লড়াই।
এমএমআর