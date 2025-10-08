মাদরাসা ক্রিকেট চালু করতে যাচ্ছে বিসিবি
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন কমিটি প্রথম দিনেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মাঝে অন্যতম মাদরাসা ক্রিকেট চালু করা।
বাংলাদেশের মাদরাসাগুলোতে ক্রিকেটের আওতায় আনতে এমন পরিকল্পনা পূর্ণমেয়াদে বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব নেওয়া আমিনুল ইসলাম বুলবুলের।
গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে স্কুল-কলেজের পাশাপাশি মাদ্রাসাতেও ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন বিসিবি সভাপতি। তিনি বলেন, ‘এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটে ক্রিকেটটা যদি ছড়িয়ে দিতে পারি, মাদরাসা তারই একটা অংশ। স্কুল ক্রিকেটে ক্লাস ফোরের ছেলের সঙ্গে যখন ক্লাস টেনের ছেলে খেলে, সেটা অসামঞ্জস্য মনে হয়েছে। এটা চিন্তা করে আমরা প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল, উচ্চমাধ্যমিক মানে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় ক্রিকেটটাকে একটা পাথেয় তৈরি করছি।’
বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক যোগ করেন, ‘মাদরাসায় লাখ লাখ ছাত্র আছে, সেখান থেকে যদি কিছু ক্রিকেটার আসে। তাদের জন্য আমরা সেই ব্যবস্থা করছি।’
বুলবুলের কথা, ‘ক্রিকেট তো সবার হওয়া উচিত। এখন বাংলাদেশে সবাই ক্রিকেট খেলতে চায়, সব বয়সের লোক, সব সেক্টরের লোক। আমরা সবাইকেই ক্রিকেটে আনতে চাই। যেহেতু এটা বাংলাদেশের মধ্যেই (মাদরাসা) পড়ছে, তাহলে সেটা কেন বাদ যাবে?’
মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে কোন ফরম্যাটে টুর্নামেন্ট হবে সে ধারণাও দিয়েছেন নবনির্বাচিত এই সভাপতি। বুলবুল বলেন, ‘এখনও বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। তবে আমরা যেহেতু পরিকল্পনা করেছি, অবশ্যই বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। আপাতত ছোট (টি-টোয়েন্টি) ফরম্যাটে হবে।’
শোনা যাচ্ছে, প্রাথমিকভাবে ১০ ওভারের ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা বিসিবির। আর খেলা হতে পারে আসর থেকে মাগরিবের সময় পর্যন্ত।
এমএমআর