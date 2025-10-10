নারী বিশ্বকাপ
নিউজিল্যান্ডের কাছে বড় হার বাংলাদেশের
প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের সঙ্গে দুর্দান্ত লড়াই করে হারে বাংলাদেশ। তবে তৃতীয় ম্যাচে এসে বড় হার সঙ্গী হয়েছে মেয়েদের। গুয়াহাটিতে নারী বিশ্বকাপের ম্যাচে ১০০ রানে হেরেছে নিগার সুলতানার দল।
২২৮ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ধীর সূচনা করে বাংলাদেশ। তবে ৪ ওভারে মাত্র ৭ রান তুলেও উইকেট হারাতে হয়েছে। রোজমেরি মাইরের বলে বোল্ড হন শারমিন আক্তার (৩)।
আরেক ওপেনার রুবাইয়া হায়দার ৪ আর চার নম্বর ব্যাটার সোবহানা মোস্তারি ফেরেন ২ করেই। দশম ওভারে ২২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে অনেকটাই ছিটকে পড়ে বাংলাদেশ।
এরপর নিগার সুলতানা (৪), সুমাইয়া আক্তার (১), স্বর্না আক্তার (১) একে একে সাজঘরের পথ ধরেন। ৩৩ রানে ৬ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। সেখান থেকে নাহিদা আক্তার আর ফাহিমা খাতুন কিছুটা সময় লড়াই করেন। নাহিদা ১৭ করে আউট হন।
এরপর ফাহিমা আর রাবেয়া খাতুন পরাজয়ের ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেন। ৭৯ বলে ৪৪ রানের জুটি গড়েন তারা। রাবেয়া ২৫ আর শেষ ব্যাটার হিসেবে আউট হন ফাহিমা। ৩৯.৫ ওভারে ১২৭ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।
এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৯ উইকেটে ২২৭ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি দাঁড় করায় নিউজিল্যান্ড।
টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে দেখেশুনে শুরু করে নিউজিল্যান্ড। সুজি বেটসের ব্যাটে উদ্বোধনী জুটিতে ৩৫ রান তুলে কিউইরা। এরপর ৩ রানের মধ্যে ৩ উইকেট তুলো নিয়ে লড়াইয়ে ফিরেছিল বাংলাদেশ।
রাবেয়া খান স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলেন জর্জিয়া প্লিমারকে (৪)। ২৯ করে রানআউট হন বেটস। আমেলিয়া কারকে (১) বোল্ড করে দ্বিতীয় শিকার করেন রাবেয়া। ৩৮ রানে ৩ উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড।
এরপর ১১২ রানের বড় জুটি গড়ে বাংলাদেশকে বেকায়দায় ফেলে দেন সোফি ডিভাইন আর ব্রুকি হলিডে। ৬৯ রান করা হলিডেকে উইকেটরক্ষকের ক্যাচ বানিয়ে অবশেষে জুটি ভাঙেন ফাহিমা খাতুন। ডিভাইন করেন ৬৩।
হলিডে আর ডিভাইনের জোড়া হাফসেঞ্চুরিতে ভর করেই চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ দাঁড় করায় নিউজিল্যান্ড। বাংলাদেশের রাবেয়া খান ৩০ রানে শিকার করেন ৩টি উইকেট।
