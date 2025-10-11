  2. খেলাধুলা

ভারতের রানপাহাড়ের জবাবে চাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
দিল্লি টেস্টের প্রথম দিনেই ২ উইকেটে ৩১৮ রান করে বড় সংগ্রহের ইঙ্গিত দিচ্ছিল ভারত। দ্বিতীয় দিনে আরও দুইশ রান যোগ করে ৫ উইকেটে ৫১৮ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে শুভমান গিলের দল। জবাব দিতে নেমে বেশ চাপে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ব্যক্তিগত ১৭৩ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করেন ভারতের জশ্বসী জওসওয়াল। আর মাত্র ২ রান যোগ করেই রানআউটের কারণে ডাবল সেঞ্চুরি মিস করেছেন তিনি। এরপর হার না মানা সেঞ্চুরি করেছেন অধিনায়ক গিল। ১২৯ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। নিতিশ কুমার রেড্ডি ৪৩ আর ধ্রুব জুরেল খেলেন ৪৪ রানের ইনিংস।

জবাবে শুরুতেই জন ক্যাম্পবেলকে (১০) হারালেও ত্যাগনারায়ণ চন্দরপল আর অলিক আথানেজে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। একটা সময় ১ উইকেটে ৮৭ রান ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। কিন্তু চন্দরপল ৩৪ করে জাদেজার দ্বিতীয় শিকার হওয়ার পর দ্রুত আরও দুটি উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে সফরকারীরা।

আথানেজেকে ৪১ রানে কুলদিপ যাদব আর রস্টন চেজকে শূন্য রানেই ফিরতি ক্যাচ বানিয়ে ফেরান জাদেজা। ১০৭ রানে ৪ উইকেট হারায় ক্যারিবীয়রা।

শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে ১৪০ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শাই হোপ ৩১ আর টেভিন ইমলাচ ১৪ রানে অপরাজিত আছেন। ক্যারিবীয়রা এখনও পিছিয়ে ৩৭৮ রানে।

