একাদশে নেই জাকের আলী, ঢুকেছেন হৃদয়

একাদশে নেই জাকের আলী, ঢুকেছেন হৃদয়
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস হেরেছে বাংলাদেশ দল। টস জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। অর্থাৎ লিটন দাসের দল প্রথমে ফিল্ডিং করবে।
এই ম্যাচ দিয়ে চোট কাটিয়ে অধিনায়ক হিসেবে ফিরছেন লিটন দাস। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ টি-টোয়েন্টির দল থেকে বাদ পড়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন। নেই জাকের আলী অনিক, ঢুকেছেন তাওহিদ হৃদয়।
মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন স্কোয়াডেই নেই। ঢুকেছেন তাসকিন আহমেদ। বাদ পড়েছেন শরিফুল ইসলাম, এসেছেন মোস্তাফিজুর রহমান।
বাংলাদেশ একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ।
এমএমআর/এমএস