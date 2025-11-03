চিটাগাং কিংসের স্বত্বাধিকারীর সাথে ফোনালাপ নিয়ে যা বললেন মিঠু

চিটাগাং কিংসের স্বত্বাধিকারীর সাথে ফোনালাপ নিয়ে যা বললেন মিঠু
এরই মধ্যে জানা হয়ে গেছে যে, এবারের বিপিএলের ফ্র্যঞ্চাইজি হওয়ার আবেদন করেও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আবেদন বাতিল হয়ে গেছে। বিপিএলের এবারের আসরে ফ্র্যাঞ্চাইজি হওয়ার স্বত্ত হারিয়েছেন চিটাগাং কিংসের স্বত্বাধিকারী সামির কাদের চৌধরীর এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ বাংলা মার্ক লিমিটেড।
ফ্র্যাঞ্চাইজি হওয়ার আবেদন বাতিল হওয়া মানে চিটাগাং কিংস আর এবার বিপিএলে দল পাবে না।
এদিকে বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠুর সাথে সামির কাদের চৌধুরীর ফোনালাপ ফাঁস নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড়।
ফেসবুকে সে ফোনালাপ রীতিমত ভাইরাল। রোববার তা নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে ইফতিখার রহমান মিঠু বলেন, `আপনারাও জানেন অনেক ক্রিকেটার কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসে বলছে তারা টাকা পায়নি। এর আগে শহিদ আফ্রিদিও ক্লেইম করেছিল, ইয়াশা সাগরও অভিযোগ করেছিল। সাথে আমাদের আগের আসরেও বিবাদ আছে, আর্বিট্রেশন চলছে। এটাই ছিল চিটাগং কিংসের পরিস্থিতি।‘
`আমাদের কাছে যে অভিযোগগুলো এসেছে, সে অনুযায়ী কোচ শন টেইট চিটাগাং কিংসের কাছে প্রায় ৩৭ হাজার ডলার পায়, রোজ ভিউ হোটেল সিলেট তারা প্রায় ১৭ লাখ টাকা ক্লেইম করেছে, শেরাটন হোটেল ২৯ লাখ টাকা পায়। এই হলো চিটাগাং কিংসের গতবারের লেনদেনের নমুনা। ‘
সামির কাদের চৌধুরীর সাথে টেলিফোন আলাপ ফাঁস ও তা ফেসবুকে ভাইরাল, এ নিয়ে কি বলবেন? ব্যাপারটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আপনি কি কোন রকম ভয় থেকে কথা বলেছেন? বিষয়টা কী? পরিষ্কার করে বলবেন? বিপিএল সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠু ব্যাখ্যা, `শোনেন, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। বিসিবি হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান। শালীনতা বজায় রেখে আমাদের সবারই চলা উচিত। আমরা এক সোসাইটিতেই বসবাস করি।’
মিঠু বোঝানোর চেষ্টা করেন, ওই ফোনালাপ বাইরে ছেড়ে দেয়াটা নেহায়েত অন্যায় ও অনৈতিক কাজ। তাই মুখে এমন কথা, `আপনি আমার সাথে হয়তো কথা বলছেন; কিন্তু সেটা আমাকে জিজ্ঞেস না করে রেকর্ড করে এরকম পাবলিক করে দিলেন। যদিও ওই আলাপে এমন কিছু কথা ছিল না।‘
সামির কাদের চৌধুরীকে ইঙ্গিত করে মিঠু আরও বলেন, `ওনাকে (সামির কাদের চৌধুরি) আমি অনেক আগে থেকেই চিনি যেহেতু ক্রিকেটের সাথে জড়িত। এটা তো অনুচিত যে একজনের সাথে কথা বলে, আমাকে বলে রেকর্ডিং করতো উনি, তাহলে বুঝতাম।’
