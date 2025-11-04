  2. খেলাধুলা

আকবর আলীকে অধিনায়ক করে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা

প্রকাশিত: ০৬:৫৯ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতার জন্য বাংলাদেশ 'এ' দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। দলটিকে নেতৃত্ব দেবেন যুব বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আকবর আলী।

আগামী ১৪ থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টটি।

বাংলাদেশ 'এ' দল
আকবর আলী (অধিনায়ক), জিশান আলম, হাবিবুর রহমান, জাওয়াদ আবরার, আরিফুল ইসলাম, ইয়াসির আলী চৌধুরী, মাহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া, রাকিবুল হাসান, এসএম মেহেরব হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, ধ্রুব ইসলাম, রিপন মন্ডল, আবদুল গাফফার সাকলাইন, মোহাম্মদ মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।

