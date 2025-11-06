জাহানারার অভিযোগকে ‘ভিত্তিহীন ও মনগড়া’ বলছে বিসিবি

জাহানারার অভিযোগকে ‘ভিত্তিহীন ও মনগড়া’ বলছে বিসিবি
বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির বিরুদ্ধে পেসার জাহানারা আলমের শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগকে সম্পূর্ণ 'ভিত্তিহীন, মনগড়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
জাহানারা, যিনি ডিসেম্বর ২০২৪ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলছেন না, সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, অধিনায়ক নিগার সুলতানা নাকি সতীর্থ খেলোয়াড়দের মারধর করেন।
এ বিষয়ে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বিসিবি জানায়, 'বিসিবি স্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করছে। এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসত্য ও অপপ্রচারমূলক। নারী দলের সাম্প্রতিক সাফল্য ও ঐক্যের সময়ে এমন কটাক্ষমূলক দাবি অত্যন্ত দুঃখজনক।'
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এই মন্তব্যগুলোর সময় ও প্রকৃতি ইচ্ছাকৃত এবং দলের মনোবল ও ঐক্য ভাঙার প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। যে ব্যক্তি বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেটের পরিকল্পনায় নেই বা সংশ্লিষ্ট নন, তার কাছ থেকে এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য অত্যন্ত হতাশাজনক।'
বিসিবি জানায়, 'নারী দলের নেতৃত্ব, খেলোয়াড় ও ম্যানেজমেন্টের প্রতি বোর্ডের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তদন্তে এই অভিযোগের কোনো প্রমাণ মেলেনি। বিসিবি দৃঢ়ভাবে দলের পাশে রয়েছে।'
সম্প্রতি ভারতে ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত নারী বিশ্বকাপে বাংলাদেশ আট দলের মধ্যে সপ্তম স্থানে ছিল। একমাত্র জয়টি আসে পাকিস্তানের বিপক্ষে। তবে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লড়াইয়ে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পারফরম্যান্স দেখায়।
