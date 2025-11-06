দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ
অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ৭ রানের জয় পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পাঁচ ম্যাচ সিরিজে তারা ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে।
একই ভেন্যুতে আজ আবার মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচে টস জিতেছে ক্যারিবীয়রা। প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
শাই হোপ (অধিনায়ক), অলিক আথানাজে, ব্রেন্ডন কিংস, রস্টন চেজ, আকিম অগাস্টে, রভম্যান পাওয়েল, জেসন হোল্ডার, রোমারিও শেফার্ড, ম্যাথিউ ফোর্ডে, আকিল হোসেন, জেডেন সিলস।
নিউজিল্যান্ড একাদশ
টিম রবিনসন, ডেভন কনওয়ে, রাচিন রাবিন্দ্রা, মার্ক চ্যাপম্যান, ড্যারিল মিচেল, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), জোকারি ফকস, কাইল জেমিসন, ইশ সোধি, জ্যাকব ডাফি।
