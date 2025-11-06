দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
চ্যাপম্যানের ৭ ছক্কার ইনিংসে দুইশোর্ধ্ব পুঁজি নিউজিল্যান্ডের
২৮ বলে ৭৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। যাতে ছক্কার মারই ৭টি! মার্ক চ্যাপম্যানের তাণ্ডবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫ উইকেটে ২০৭ রানের পাহাড় গড়েছে নিউজিল্যান্ড।
অকল্যান্ডে টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ডেভন কনওয়েকে নিয়ে ভালো শুরু করেন টিম রবিনসন। উদ্বোধনী জুটিতে আসে ৪৩ বলে ৫৫ রান। যদিও কনওয়ে খেলেছেন ধীরগতিতে, ২৪ বলে ১৬ করে আউট হন তিনি।
২৫ বলে ৩৯ করেন রবিনসন। রাচিন রাবিন্দ্র বেশিদূর এগোতে পারেননি। ১৫ বলে ১১ রানে থামে তার ইনিংস। তবে ব্যাটে ঝড় তোলেন মার্ক চ্যাপম্যান। চার-ছক্কার বৃষ্টিতে ১৯ বলে ফিফটি তুলে নেন এই ব্যাটার।
মাত্র ২৮ বলে ৬ চার আর ৭ ছক্কায় ৭৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন চ্যাপম্যান। শেষদিকে ড্যারিল মিচেল আর অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার ১৭ বলে গড়েন ৩৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি। মিচেল ১৪ বলে ২৮ আর স্যান্টনার ৮ বলে ১৮ রানে অপরাজিত থাকেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের রস্টন চেজ নেন দুটি উইকেট।
এমএমআর