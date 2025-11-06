সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লড়াই
টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো অস্ট্রেলিয়া
প্রথম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ার পর সিরিজে ১-১ সমতা। দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে আর তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ভারত জেতে ৫ উইকেটের ব্যবধানে।
আজ (বৃহস্পতিবার) কারারায় চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি দুই দলের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার লড়াই। এই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ ভারত প্রথমে ব্যাট করবে।
অস্ট্রেলিয়া একাদশ
ম্যাথিউ শর্ট, মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জশ ইংলিশ, টিম ডেভিড, জশ ফিলিপে, মার্কাস স্টয়নিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, জাভিয়ার বারলেট, বেন ডোয়ারসুইস, নাথান এলিস, অ্যাডাম জাম্পা।
ভারতীয় একাদশ
অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, জিতেশ শর্মা, শিভাম দুবে, অর্শদিপ সিং, বরুন চক্রবর্তী, জাসপ্রিত বুমরাহ।
এমএমআর/এএসএম