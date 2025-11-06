তীরে এসে তরি ডুবলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের

তীরে এসে তরি ডুবলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের
অবিশ্বাস্য এক জয় হাতের নাগালে নিয়ে এসেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ রক্ষা হলো না, তীরে এসে ডুবলো তরি। অকল্যান্ডে ৪১১ রানের রুদ্ধশ্বাস এক লড়াইয়ে শেষ মুহূর্তে এসে ৩ রানে হেরে গেলো ক্যারিবীয়রা। এই জয়ে টি-টোয়েন্টি পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ১-১ সমতা ফিরিয়েছে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড।
প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ২০৭ রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড। জবাবে ৮ উইকেটে ২০৪ রানে থামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
শেষ ৫ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দরকার ছিল ৯১ রান। নিউজিল্যান্ডের জয় তখন অনেকটাই নিশ্চিত বলতে গেলে। তেমন জায়গা থেকে হঠাৎ ঘুরে গেলো ম্যাচ। রোমারিও শেফার্ড আর রভম্যান পাওয়েল সপ্তম উইকেটে ২৪ বলে তুলে দিলেন ৬২ রান।
জ্যাক ফকসের করা ইনিংসের ১৬তম ওভারে পাওয়েল হাঁকান তিন ছক্কা। পরের ওভারে দুই ছক্কা শেফার্ডের। স্যান্টনার অবশ্য ওই ওভারেই তুলে নেন শেফার্ডকে। ১৬ বলে ১ চার আর ৪ ছক্কায় ৩৪ করে ফেরেন শেফার্ড।
এরপর মাঠে নেমে ছক্কা প্রতিযোগিতায় যোগ দেন ম্যাথিউ ফোর্ডে। ১৮তম ওভারে কাইল জেমিসনকে দুই ছক্কা হাঁকান ফোর্ডে, একটি হাঁকান পাওয়েল।
হিসেবটা নেমে আসে শেষ দুই ওভারে ৩০ রানে। জ্যাকব ডাফির করা ১৯তম ওভারে আসে ১৪ রান। শেষ ওভারে দরকার ১৬। খুব কঠিন মনে হচ্ছিল না।
তবে কাইল জেমিসনের শেষ ওভারেও নাটক হলো। প্রথম তিন বলে দুই বাউন্ডারি, এর মধ্যে আবার নো-বল। ফ্রি হিটে আসলো মাত্র ১ রান। চতুর্থ বলে উইকেট। ১৬ বলে ১ চার আর ৬ ছক্কায় ৪৫ করে সোজা আকাশে ক্যাচ তুলে দিলেন রভম্যান পাওয়েল।
শেষ দুই বলে দরকার ৬। নতুন ব্যাটার আকিল হোসেন নিলেন ১ রান। তখন বাউন্ডারি হলে টাই, ছক্কা হলে জয়। কিন্তু শেষ বলে ফোর্ডে নিতে পারলেন মাত্র ১ রান। ১৩ বলে দুটি করে চার-ছক্কায় ২৯ রানে অপরাজিতই রয়ে গেলেন ফোর্ডে। লড়াই গেলো বিফলে।
এর আগে মার্ক চ্যাপম্যান ২৮ বলে খেললেন ৭৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। যাতে ছক্কার মারই ৭টি! তার তাণ্ডবে ৫ উইকেটে ২০৭ রানের পাহাড় গড়ে কিউইরা।
অকল্যান্ডে টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ডেভন কনওয়েকে নিয়ে ভালো শুরু করেন টিম রবিনসন। উদ্বোধনী জুটিতে আসে ৪৩ বলে ৫৫ রান। যদিও কনওয়ে খেলেছেন ধীরগতিতে, ২৪ বলে ১৬ করে আউট হন তিনি।
২৫ বলে ৩৯ করেন রবিনসন। রাচিন রাবিন্দ্র বেশিদূর এগোতে পারেননি। ১৫ বলে ১১ রানে থামে তার ইনিংস। তবে ব্যাটে ঝড় তোলেন মার্ক চ্যাপম্যান। চার-ছক্কার বৃষ্টিতে ১৯ বলে ফিফটি তুলে নেন এই ব্যাটার।
মাত্র ২৮ বলে ৬ চার আর ৭ ছক্কায় ৭৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন চ্যাপম্যান। শেষদিকে ড্যারিল মিচেল আর অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার ১৭ বলে গড়েন ৩৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি। মিচেল ১৪ বলে ২৮ আর স্যান্টনার ৮ বলে ১৮ রানে অপরাজিত থাকেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের রস্টন চেজ নেন দুটি উইকেট।
