অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে সিরিজে এগিয়ে গেলো ভারত

অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে সিরিজে এগিয়ে গেলো ভারত
শুভমান গিলের দারুণ ব্যাটিং, অক্ষর প্যাটেলের নিখুঁত স্পিন, শিবাম দুবের গুরুত্বপূর্ণ দুই উইকেট এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্যাট-বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ভারত ৪৮ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়াকে।
ক্যারারা ওভালে অনুষ্ঠিত সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে প্রথমে ভারত সংগ্রহ করে ১৬৭ রান। এই পুঁজিকে সফলভাবে রক্ষা করে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল সূর্যকুমার যাদবের দল। গোল্ড কোস্টে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দুই দলেরই মত ছিল— উইকেটের চরিত্র অনেকটাই ভারতীয় উপমহাদেশের মতোই!
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ১৪ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১২১; কিন্তু শেষ ছয় ওভারে তারা যোগ করতে পারে মাত্র ৪৬ রান। অ্যাডাম জাম্পা (ছুটির পর দলে ফেরা) ও নাথান এলিসের দুর্দান্ত স্লগ ওভার বোলিং ভারতের রান আটকে দেয়। তবু শুভমান গিল, সুর্যকুমার যাদব ও শিবাম দুবের কার্যকর ইনিংস ভারতদীয় দলকে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রানের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্কোর এনে দেয়।
শুভমান গিল করেন সর্বোচ্চ ৪৬ রান। অভিষেক শর্মা করেন ২৮ রান। ২২ রানে আউট হন শিবাম দুবে। ২০ রান করেন সূর্যকুমার যাদব। অক্ষর প্যাটেল ১১ বলে অপরাজিত থাকেন ২১ রানে।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আবারও চমক দেখালেন নাথান এলিস। ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি। তার প্রথম চার বলেই খরচ হয়েছিল ১০ রান, কিন্তু পরের ২১ ডেলিভারিতে দেন মাত্র ১১ রান! তিনি শিবাম দুবে, শুভমান গিল এবং জিতেশ শর্মা— এই তিনজনকে ফেরান দারুণ ভ্যারিয়েশন ও স্লোয়ার ডেলিভারিতে।
জয়ের জন্য ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে। একপর্যায়ে দলটি ২৮ রানের ব্যবধানে ৭ উইকেট হারিয়ে ধসে পড়ে। অক্ষর প্যাটেল চার ওভারে মাত্র ২০ রান দিয়ে তুলে নেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। ১২টি ডট বল করেন তিনি, যা কার্যত অস্ট্রেলিয়ার রানরেটকে চেপে ধরে।
শিবাম দুবে তুলে নেন টিম ডেভিডের মূল্যবান উইকেট — যিনি ৯ বলে ১৪ রান করে ম্যাচটিকে শেষ দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। বরুণ চক্রবর্তীর শেষ বলেই ম্যাচের পরিণতি নির্ধারিত হয়। কারণ তিনি ইনজুরি কাটিয়ে দলে ফেরা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে তার গুগলি বুঝতেই দেননি। ম্যাক্সওয়েল বোল্ড হয়ে ফিরে যান।
প্রথম তিন ম্যাচে অক্ষর প্যাটেল তেমন প্রভাব ফেলতে পারেননি— ক্যানবেরায় বল করতে পারেননি, মেলবোর্নে খেলেননি, আর হোবার্টে ৩৫ রান দিয়ে থেকেছেন উইকেটহীন; কিন্তু গোল্ড কোস্টে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে।
ম্যাথ্যু শর্টকে এলবিডব্লিউ করেন রিভিউ নিয়ে এবং জশ ইংলিসকে (যিনি ম্যাচ ফিটনেসে পিছিয়ে ছিলেন) আউট করে ভারতকে ম্যাচে এগিয়ে দেন। তার দ্রুত ও নিখুঁত লাইন-লেংথ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের বিপাকে ফেলে দেয়।
অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ ২৪ বলে ৩০ রান করে যখন সেট হতে শুরু করেছিলেন, দুবে তখনই তাকে ফিরিয়ে ভাঙেন অস্ট্রেলিয়ার জুটি। ধীর গতির বাউন্সারে মার্শ পুল করতে গিয়ে ডিপ স্কয়ার লেগে আর্শদীপ সিংয়ের দুর্দান্ত ক্যাচে পরিণত হন।
আইএইচএস/