ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেই ফিরছেন ম্যাট হেনরি
নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরি আসন্ন তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দলে ফিরছেন। সিরিজটি শুরু হবে ১৬ নভেম্বর, ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে।
হেনরি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ দুই ওয়ানডে খেলতে পারেননি পায়ের পেশির ইনজুরির কারণে। এরপর তিনি পুনর্বাসন ও ফিটনেস উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ট্রেনিং প্রোগ্রামে ছিলেন। এই সিরিজের পাশাপাশি ডিসেম্বরের তিন টেস্টের জন্যও তাকে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে।
ইংল্যান্ড সিরিজে আহত কাইল জেমিসনের বদলি হিসেবে দলে থাকা ব্লেয়ার টিকনার এবারও জায়গা ধরে রেখেছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচে তিনি ৮টি উইকেট নেন।
নিউজিল্যান্ডের পেস বিভাগে থাকছেন জ্যাকব ডাফি, জ্যাক ফকস এবং নাথান স্মিথ। স্পিন আক্রমণ সামলাবেন অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার, মাইকেল ব্রেসওয়েল এবং রাচিন রাবিন্দ্র।
ইনজুরির কারণে এখনো দলের বাইরে আছেন মোহাম্মদ আব্বাস (পাঁজর), ফিন অ্যালেন (পা), লুকি ফার্গুসন (হ্যামস্ট্রিং), অ্যাডাম মিলনে (গোড়ালি), উইল ও’রউর্ক (পিঠ), গ্লেন ফিলিপস (কুঁচকি) এবং বেন সিয়ার্স (হ্যামস্ট্রিং)।
নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট জানিয়েছে, কেন উইলিয়ামসন কুঁচকির ইনজুরি থেকে এখনও পুরোপুরি সেরে উঠেননি। তাই তাকে ওয়ানডে সিরিজের জন্য বিবেচনা করা হয়নি। তিনি ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া টেস্ট সিরিজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
নিউজিল্যান্ডের ওয়ানডে স্কোয়াড
মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, জ্যাক ফোল্কস, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, টম লাথাম (উইকেটকিপার), ড্যারিল মিচেল, রাচিন রবীন্দ্র, নাথান স্মিথ, ব্লেয়ার টিকনার, উইল ইয়াং।
এমএমআর/জিকেএস