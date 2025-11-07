আকবরের ঝড় মোসাদ্দেকের ঘূর্ণিতে কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ

আকবরের ঝড় মোসাদ্দেকের ঘূর্ণিতে কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ
হংকং ইন্টারন্যাশনাল সিক্সেস (এক দলে ছয়জন করে) টুর্নামেন্টে শ্রীলঙ্কাকে ১৪ রানে হারিয়েছে আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে এটি প্রথম জয় বাংলাদেশের। এই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়েছে টাইগারদের।
টস জিতে প্রথমে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। নির্ধারিত ৬ ওভারে ৭৫ রান তোলে বাংলাদেশ। জিসান আলম গোল্ডেন ডাকে ফিরলেও আরেক ওপেনার হাবিবুর রহমান ৭ বলে ২টি করে চার-ছক্কায় খেলেন ২১ রানের ইনিংস।
তবে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ পায় মূলত অধিনায়ক আকবর আলীর ব্যাটে। আকবর ৯ বলে ২ চার আর ৪ ছক্কায় খেলেন ৩২ রানের ইনিংস। আবু হায়দার ১০ বলে ৬ আর মোসাদ্দেক করেন ৬ বলে অপরাজিত ৮ রান।
জবাবে ৬ উইকেট হারিয়ে ৫.১ ওভারে ৬১ রানেই থামে শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ওপেনার থানুকা দাবারে ৩ বলে ২ ছক্কায় করেন ১২। ধনঞ্জয়া লক্ষণ ১২ বলে ১৮ আর লাহিরু সামারাকুন ৭ বলে করেন ১৩ রান।
মোসাদ্দেক হোসেন ২ ওভারে ২০ রান দিয়ে একাই নেন ৩ উইকেট। তিনিই হয়েছেন ম্যাচসেরা।
এমএমআর/জিকেএস