হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াতে ভারতের লক্ষ্য ৫৪৯ রান

হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াতে ভারতের লক্ষ্য ৫৪৯ রান
ট্রিস্টান স্টাবসের সেঞ্চুরির জন্য অপেক্ষা করছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। কিন্তু দলীয় ২৬০ রানের মাথায় স্টাবস বোল্ড হয়ে গেলেন রবিন্দ্র জাদেজার বলে। নামের পামে তখন ১৮০ বলে ৯৪ রান। সেঞ্চুরি থেকে ৬ রান দূরে থাকতে আউট হয়ে গেলেন তিনি।
টেম্বা বাভুমাও আর অপেক্ষা করলেন না। ভারতকে হারানোর মতো স্কোরবোর্ডে যথেষ্ট রান জমা হয়ে গেছে। সুতরাং, ভারতকে চ্যালেঞ্জটা এবার জানানো যায়। কারণ জিততে চাইলে আর বেশি সময় নষ্ট করাও ঠিক হবে না। এ কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৬০ রানেই ইনিংস ঘোষণা করে দিলো দক্ষিণ আফ্রিকা।
প্রথম ইনিংসেই দক্ষিণ আফ্রিকা এগিয়ে ছিলো ২৮৮ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে যোগ হলো আরও ২৬০ রান। সুতরাং, সব মিলিয়ে ৫৪৮ রানের বিশাল লিড দাঁড়িয়ে গেলো প্রোটিয়াদের।
এমনিতে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে লো স্কোরিং ম্যাচে অবিশ্বাস্যভাবে ৩০ রানের ব্যবধানে জয় পেয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১২৪ রানও তাড়া করতে পারেনি ভারত। অলআউট হয়েছিল ৯৩ রানে। এবার গুয়াহাটি টেস্টেও হারের মুখে ভারতীয়রা। এই টেস্ট যদি তারা হেরে যায়, তাহলে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় পড়তে হবে রিশাভ পান্তদের।
সেই লজ্জা এড়ানোর জন্য ভারতের সামনে ৫৪৯ রানের বিশাল লক্ষ্য দাঁড় করিয়ে দিলো প্রোটিয়ারা। জিততে হলে রীতিমত রেকর্ড গড়তে হবে রিশাভ পান্তের দল ভারতকে। পারবে কী তারা? হাতে সময় বাকি আছে চতুর্থ দিনের তৃতীয় সেশন এবং পঞ্চম দিন পুরোটা।
যদিও চতুর্থ ইনিংসে জয়ের জন্য ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই প্রোটিয়া বোলিংয়ে দিশেহারা ভারত। মার্কো ইয়ানসেন ও সাইমন হারমারের তোপের মুখে আউট হয়ে গেছেন জসস্বি জয়সোয়াল ও লোকেশ রাহুল। রান উঠেছে ২১ রান।
তৃতীয় দিন শেস বিকেলে দক্ষিণ আফ্রিকা কোনো উইকেট না হারিয়ে তুলেছিলো ২৬ রান। চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নেমে খুব বেশি এগুতে পারেনি এই জুটি। ২৯ রান করে জাদেজার বলে বোল্ড হন এইডেন মারক্রাম। ৩৫ রান করেন রায়ান রিকেলটন।
টেম্বা বাভুমা ৩ রান করে আউট হলেও ট্রিস্টান স্টাবস ও টনি ডি জর্জি হাল ধরেন। জর্জিও ৪৯ রান করে আউট হন। ১ রানের জন্য হাফ সেঞ্চুরি হয়নি। ৯৪ রান করে তো সবার শেষে আউট হন স্টাবসই। উইয়ান মুলডার অপরাজিত থাকেন ৩৫ রানে। রবিন্দ্র জাদেজা একাই নেন ৪ উইকেট।
প্রথম ইনিংসে সেনুরান মুথুসামির ১০৯ ও মার্কো ইয়ানসেনের ৯৩ রানে ভর করে দক্ষিণ আফ্রিকা সংগ্রহ করেছিল ৪৮৯ রান। জবাব দিতে নেমে মার্কোন ইয়ানসেনের বোলিং তোপে পড়ে ২০১ রানে অলআউট হয় ভারত। ৬ উইকেট নেন ইয়ানসেন। ৩টি নেন সাইমন হারমার। ৫৮ রান করেন জসস্বি জয়সওয়াল।
