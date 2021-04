আবারও নিজের বিবাহবার্ষিকী ভুলে গেলেন শোয়েব মালিক

উপমহাদেশের ক্রীড়াজগতে অন্যতম জনপ্রিয় জুটি শোয়েব মালিক ও সানিয়া মির্জা। পাকিস্তানের মালিক ক্রিকেট অঙ্গনে বিখ্যাত আর ভারতের সানিয়া মির্জা নিজের নাম উজ্জ্বল করেছেন লন টেনিসে।

গত ১২ এপ্রিল (সোমবার) ছিল শোয়েব-সানিয়ার ১১তম বিবাহবার্ষিকী। ২০১০ সালের ১২ এপ্রিল ভারত-পাকিস্তানের জাতিগত রেষারেষি ভুলে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এ জুটি। এরপর থেকে গত ১১ বছরে সুখে-শান্তিতেই সংসার করছেন এ দম্পতি।

তবে এর পেছনে যে সানিয়ার অনেক বড় অবদান, তা না বললেই নয়। কেননা বিবাহবার্ষিকীর মতো বড় বিষয় প্রতিবারই ভুলে যান মালিক। তবু সেটিকে মানিয়ে নেন সানিয়া। বরাবরের মতো এবারও ১২ তারিখের বদলে ১৩ তারিখে সানিয়া বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শোয়েব।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এক সংক্ষিপ্ত বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘ওপস! ভুলের কারণে ভুল হয়ে গেল। প্রতিবারের মতো এবারও একদিন পর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তোমাকে ভালোবাসি সানিয়া মির্জা।’

- Oops ghalti se mistake hogaya...



Wishing you a day late as always, love you @MirzaSania to the moon and back begum, Bay-Ghum