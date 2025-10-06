সকালে ঢাকা এসে বিকালেই অনুশীলনে হামজা চৌধুরী
কাগজে-কলমে হংকং ম্যাচের আগে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ক্যাম্পের অপূর্ণতা ছিল শুরু থেকেই। সেই ৩০ সেপ্টেম্বর থেকেই হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা কম খেলোয়াড় নিয়ে অনুশীলন করে আসছেন। সোমবারও ব্যতিক্রম ছিল না তার। তবে এ দিনটিতে জাতীয় ফুটবল দলের সব অপূর্ণতায় যেন পূর্ণতা এনে দিলেন হামজা দেওয়ান চৌধুরী। দলের সবচেয়ে বড় তারকাকে নিয়েই প্রথম সেশন অনুশীলন করতে পারলেন ক্যাবরেরা।
বেলা সোয়া ১১টার দিকে ঢাকায় পা রেখেছেন হামজা। ইংল্যান্ড থেকে ১২-১৩ ঘণ্টার লম্বা ভ্রমণ। তবে এসব হামাজাকে ক্লান্তিতে ফেলার জন্য যথেষ্ট নয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ সারলেন। কিছু সময় বিশ্রাম নিলেন। তারপর রওয়ানা হলেন ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে, বিকেলে যে অনুশীলন!
জানাই ছিল, হামজা সকালে ঢাকায় ফিরে বিকেলেই অনুশীলন করবেন। তিনি যোগ দেওয়ায় ক্যাম্প পেলো নতুন মাত্র। হামজার কারণেই সোমবার অনুশীলনে ব্যাপক উপস্থিতি ছিল গণমাধ্যমকর্মীদের। যদিও ১৫ মিনিটের জন্য মাঠের পাশ থেকে ছবি তোলা আর ভিডিও করা ছাড়া আর কোনো সুযোগই ছিল না।
গত ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে এই মাঠে সর্বশেষ পা পড়েছিল হামজার। চার মাস পর আরেকটি মিশনের প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে পা পড়লো হামজার। ক্লোজ ডোর অনুশীলন। গণমাধ্যমকর্মীরা স্টেডিয়াম ত্যাগেরই পরই পুরোদমে অনুশীলন শুরু করেন ক্যাবররা। গণমাধ্যমের চাওয়া ছিল অনুশীলনে যোগ দেওয়া হামজা অথবা অন্য কারও প্রতিক্রিয়া নেওয়া।
আগামীকাল মঙ্গলবার রাত সোয়া ৮টার দিকে ক্যাম্পে যোগ দেবেন কানাডা প্রবাসী শামিত সোম। পরেরদিন এক সেশন অনুশীলন করবেন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে গত ম্যাচে জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হওয়া এই মিডফিল্ডার।
ইব্রাহিম ও সুমন রোজা চোটের কারণে ছিটকে পড়ার পর ক্যাম্পের খেলোয়াড় এখন ২৮ জন। ২৬ জন নিয়ে সোমবার অনুশীলন করিয়েছেন ক্যাবরেরা। চোট আক্রান্ত তপু বর্মণকে আলাদা করে রানিং করিয়েছেন ট্রেনার। হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের ক্যাম্প শুরু থেকেই চোট পিছু লেগে আছে। তপু বর্মণকে হংকং ম্যাচের জন্য ক্যাবরেরা রাখতে পারবেন কি না তা অনেকটা অনিশ্চিত।
