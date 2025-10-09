মেসিকে নিয়ে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে নারাজ স্কালোনি

মেসিকে নিয়ে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে নারাজ স্কালোনি
আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি জানিয়েছেন, শতভাগ ফিট না থাকলে আসন্ন প্রীতি ম্যাচগুলোতে লিওনেল মেসিকে নিয়ে কোনো ধরনের ঝুঁকি নেওয়া হবে না।
আলবিসেলেস্তেরা আগামী শুক্রবার মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে ভেনিজুয়েলার মুখোমুখি হবে, এরপর ১৩ অক্টোবর শিকাগোতে খেলবে পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে। ৩৮ বছর বয়সী মেসি ইন্টার মায়ামির হয়ে গত ২১ দিনে সাতটি ম্যাচ খেলেছেন এবং সোমবার জাতীয় দলে যোগ দিয়েছেন।
স্কালোনি জানালেন, শুধু মেসি নন; অন্য খেলোয়াড়দের চোটের বেলায়ও একইরকম অবস্থান তার। আর্জেন্টিনা কোচ বলেন, ‘আমরা তার (মেসি) ও অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলব। কারও সামান্য চোট থাকলেও তাকে ঝুঁকিতে ফেলা হবে না। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হলেও, প্রীতি ম্যাচ। যত ছোট সমস্যাই থাকুক, আমরা তাকে বা অন্য কাউকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেব না। আলাপ-আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
ভেনিজুয়েলার বিপক্ষে মেসি ও রদ্রিগো ডি পলের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। কারণ ইন্টার মায়ামি পরদিনই এমএলএসের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আটলান্টা ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে।
যদিও দলটি ইতিমধ্যে ২০২৫ এমএলএস প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে, তবুও তারা ইস্টার্ন কনফারেন্সে শীর্ষ স্থান ধরে রাখতে লড়ছে যাতে পরবর্তী পর্বে হোম মাঠের সুবিধা পায়।
চলতি মৌসুমে মেসি এমএলএসে ২৪ গোল ও ১৭টি অ্যাসিস্ট করেছেন। মঙ্গলবার ফোর্ট লডারডেলের ইন্টার মায়ামি ট্রেনিং সেন্টারে তিনি আর্জেন্টিনা দলের প্রথম অনুশীলনে অংশ নেন।
স্কালোনি জানান, আসন্ন প্রীতি ম্যাচগুলোতে নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া হবে আগামী বছরের বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে।
তিনি বলেন, ‘আমরা নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ দিতে চাই, দেখতে চাই তারা দলে মানিয়ে নিতে পারে কি না। প্রতিটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ, আনুষ্ঠানিক হোক বা প্রীতি; আমাদের জন্য নতুন কিছু পরীক্ষার সুযোগ।’
