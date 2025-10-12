রোনালদোর পেনাল্টি মিস, তবুও জয় পর্তুগালের

রোনালদোর পেনাল্টি মিস, তবুও জয় পর্তুগালের
পেনাল্টি মিস করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তাতে মনে হচ্ছিল জয়ছাড়াই মাঠ ছাড়বে পর্তুগাল। কিন্তু ইনজুরি সময়ে রুবেন নেভেসের হেডে করা দুর্দান্ত এক গোলে রক্ষা পেল পর্তুগাল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ১-০ গোলের ব্যবধানে আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে পর্তুগিজরা।
লিসবনের হোসে আলভালাদে স্টেডিয়ামে ম্যাচের শেষ মিনিটে রোনালদোর দল জয় নিশ্চিত করে, ঠিক যেমনটি তারা করেছিল, চার বছর আগে ২০২১ সালে— যখন রোনালদো শেষ মুহূর্তে জোড়া গোল করে আয়ারল্যান্ডকে হারিয়েছিলেন।
হেইমির হালগ্রিমসনের আয়ারল্যান্ড শুরু থেকে রক্ষণাত্মক কৌশল নেয়। ৫-৪-১ ফরমেশনে খেলতে থাকা দলটি বেশিরভাগ সময় নিজেদের অর্ধে ব্যস্ত ছিল, তবে পাল্টা আক্রমণেও কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেছিল।
ম্যাচের শুরুতে নুনো মেন্ডেস ও ব্রুনো ফার্নান্দেজ সুযোগ নষ্ট করেন। এরপর ২০তম মিনিটে রোনালদোর দুর্দান্ত শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে।
প্রথমার্ধে আয়ারল্যান্ডের গোলরক্ষক কাওইমহিন কেলাহার ছিলেন দুর্দান্ত। তিনি বারবার পর্তুগালের আক্রমণ ঠেকান। বিরতির আগে গনসালো ইনাসিওর হেড এবং ব্রুনো ফার্নান্দেজের দূরপাল্লার শটও দারুণভাবে রুখে দেন তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধে রোনালদো কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও গোলের দেখা পাননি। ৭৫তম মিনিটে ত্রিনকাওয়ের শট আয়ারল্যান্ড ডিফেন্ডার দারা ও'শিয়ার হাতে লাগলে রেফারি পেনাল্টি দেন, কিন্তু কেলাহার পায়ের দুর্দান্ত সেভে রোনালদোর শট ঠেকিয়ে দেন।
সবশেষে ইনজুরি টাইমের প্রথম মিনিটে ট্রিনকাওয়ের ক্রসে দারুণ এক হেডে গোল করেন রুবেন নেভেস, যা পর্তুগালকে এনে দেয় নাটকীয় জয়।
এই জয়ে পর্তুগাল তাদের বাছাইপর্বের শীর্ষে অবস্থান আরও মজবুত করে, আর আয়ারল্যান্ডকে মুখোমুখি হতে হয় টানা ব্যর্থতার হতাশায়।
আইএইচএস/