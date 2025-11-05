ক্যাম্প শুরুর ৬ দিন পর খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ বাফুফের

ক্যাম্প শুরুর ৬ দিন পর খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ বাফুফের
অনেক পানি ঘোলা করে অবশেষে জাতীয় ফুটবল দলের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে বাফুফে। নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে গত ৩১ অক্টোবর শুরু হয়েছে ফুটবলারদের ক্যাম্প। তবে রহস্যজনক কারণে বাফুফে কোনো খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ করেনি।
১৪ ফুটবলার রিপোর্ট করেছিলেন ম্যানেজার আমের খানের কাছে। তবে আর কারা যোগ দেবেন, কাদের ডাকা হয়েছে তা বলতে পারছিলেন না ম্যানেজার কিংবা সহকারী কোচ হাসান আল মামুন। খেলোয়াড়দের কারোরই ধারণা ছিল না বাকি কারা যোগ হবেন ক্যাম্পে।
কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা ছিলেন ছুটিতে। টিম ম্যানেজমেন্ট খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ না করার জন্য কোচ ক্যাবরেরার ওপরই দায় চাপিয়ে আসছিলেন। তবে ছুটি কাটিয়ে দেশে ফেরার পর মঙ্গলবার ক্যাবরেরা নিজের প্রথম অনুশীলনের দিনে গোমর ফাঁস করেছেন এভাবে, ‘খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ করা যাবে না, এমন কোনো নির্দেশনা আমার ছিল না। সব সময়ই আমি তালিকা শুরুতে দিয়ে দেই। সেটা প্রকাশ করা না করার সিদ্ধান্ত বাফুফে।’
এতদিন বাফুফে দায় চাপিয়ে আসছিল কোচের ওপর। কোচ যা বলেছেন তাতে দায়টা বাফুফের। দায় চাপানোর এই প্রতিযোগিতার মধ্যে বুধবার সন্ধ্যায় বাফুফে একটি খেলোয়াড় তালিকা গণমাধ্যমে পাঠিয়েছে। বাফুফে ২৭ খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ করলো ক্যাম্প শুরুর প্রায় এক সপ্তাহ পর। সাধারণত রেওয়াজ হলো- প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়ে রিপোর্টিংয়ের আগে। এবার তার ব্যত্যয় ঘটলো।
২৭ ফুটবলারের মধ্যে ১৫ জন অনুশীলনে ছিলেন। বাকি ১২ জনের মধ্যে বসুন্ধরা কিংসের ১০ জন, যারা কুয়েত গিয়েছিলেন এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ খেলতে। আর দুইজন হলেন দলের দুই প্রধান তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও শামিত সোম।
আগের থেকেই জানা ছিল ডাকা হবে ফাহামিদুল ইসলামকে। তিনি হলুদ কার্ডের জন্য এমনিতেই এক ম্যাচ নিষিদ্ধ আছেন। তাই শুধু নেপাল ম্যাচের জন্য তাকে উড়িয়ে আনা প্রয়োজন মনে করেননি কোচ।
আগামী ১৩ নভেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ এবং ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
প্রাথমিক দলে ডাক পাওয়া ২৭ ফুটবলার
গোলরক্ষক: মিতুল মারমা, সুজন হোসেন, পাপ্পু হোসেন, মেহেদী হাসান শ্রাবণ।
রক্ষণভাগ: তারিক কাজী, রহমত মিয়া, শাকিল আহাদ তপু, আবদুল্লাহ ওমর, শাকিল হোসেন, জায়ান আহমেদ, তপু বর্মণ, তাজ উদ্দিন, সাদ উদ্দিন।
মধ্যমাঠ: কাজেম কিরমানি, শেখ মোরসালিন, জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা, মো. সোহেল রানা, মোহাম্মদ হৃদয়, হামজা দেওয়ান চৌধুরী, শামিত সোম।
আক্রমণভাগ : মোহাম্মদ ইব্রাহীম, আল-আমিন, আরমান ফয়সাল আকাশ, শাহরিয়ার ইমন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, রাকিব হোসেন।
