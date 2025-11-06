  2. খেলাধুলা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৫ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
ব্রাজিলের এস্তেভাও আর্জেন্টিনার গারনাচোর গোলে মান বাঁচালো চেলসি

ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার দুই তারকা বাঁচালেন চেলসিকে। আজারবাইজানের কারাবাখের মাঠে রোমাঞ্চকর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করে এক পয়েন্ট নিয়ে লন্ডনে ফিরেছে ইংলিশ জায়ান্টরা।

তোফিক বাহরামভ রিপাবলিকান স্টেডিয়ামে শুরুটা দারুণই ছিল চেলসির। ম্যাচের ১৬তম মিনিটে ব্রাজিলিয়ান কিশোর এস্তেভাও নিখুঁত ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে নেন। তবে ধীর সূচনার পর ঘরের মাঠে জেগে ওঠে কারাবাখ।

২৯তম মিনিটে লিয়ান্দ্রো আন্দ্রাদের রিবাউন্ড শটে সমতায় ফেরে স্বাগতিকরা। বিরতির আগেই পিছিয়ে পড়ে চেলসি। জোরেল হাতোর হ্যান্ডবলের কারণে পাওয়া পেনাল্টি থেকে গোল করেন মার্কো জানকোভিচ।

দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই ম্যাচে ফেরে চেলসি। বদলি হিসেবে নামা সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফরোয়ার্ড গারনাচো ৫৩তম মিনিটে বাঁ পায়ের চমৎকার শটে গোল করে সমতায় ফেরান দলকে। এরপর দুই দলই কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও আর কোনো গোল হয়নি।

চার ম্যাচ শেষে দুই দলেরই সংগ্রহ ৭ পয়েন্ট। ফলে শেষ ষোলোয় জায়গা পাওয়ার লড়াই এখনো খোলা রয়ে গেছে।

