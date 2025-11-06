চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
ফোডেন-হালান্ডের নৈপুণ্যে ডর্টমুন্ডকে উড়িয়ে দিলো ম্যানসিটি
ম্যানচেস্টার সিটি তাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান আরও উজ্জ্বল করল ফিল ফোডেনের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে। ইংলিশ তারকার জোড়া গোল আর আর্লিং হালান্ডের এক গোলের সুবাদে সিটি ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে, শেষ হয়েছে জার্মান ক্লাবটির অপরাজিত থাকার ধারা।
ডর্টমুন্ডের সাবেক খেলোয়াড় হালান্ড নিজের পুরনো দলের বিপক্ষেই গোল করে যেন শোধ তুললেন। ওয়ালডেমার অ্যান্টনের শেষদিকে করা একমাত্র গোল ডর্টমুন্ডের জন্য থেকে যায় সান্ত্বনার প্রতীক হিসেবেই।
ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য ছিল ম্যানসিটির। ২২তম মিনিটে তিজানি রেইন্ডার্সের পাস থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত এক বাঁকানো শটে গোলের সূচনা করেন ফোডেন। সাত মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হালান্ড, জেরেমি ডোকুর কাটব্যাক থেকে প্রথম স্পর্শেই জালে জড়িয়ে দেন বল।
বিরতির আগে আরও কয়েকটি সুযোগ পেলেও গ্রেগর কোবেলের সেভে রক্ষা পায় ডর্টমুন্ড। তবে ৫৭তম মিনিটে আবারও রেইন্ডার্সের পাস থেকে জোড়া গোল পূর্ণ করেন ফোডেন, বক্সের কিনারা থেকে একই কোণে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে।
ডর্টমুন্ড এরপর কিছুটা চাপ বাড়ালেও গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি ডোন্নারুমাকে ফাঁকি দিতে পারলেন শুধু অ্যান্টন, ৭২তম মিনিটে তার শট জালে জড়ায়।
স্টপেজ টাইমে রায়ান চেরকির নিচু শটে ব্যবধান আবার তিনে নিয়ে যায় সিটি। ৪-১ এর দাপুটে জয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করে তারা।
