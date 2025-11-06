২৩ বছরের প্রেমিকার সঙ্গে ইয়ামালের বাবার বাগদান

২৩ বছরের প্রেমিকার সঙ্গে ইয়ামালের বাবার বাগদান
সম্প্রতি বার্সেলোনার স্প্যানিশ তারকা লামিনে ইয়ামাল তার আর্জেন্টাইন মডেল বান্ধবী, ২৫ বছর নিকি নিকোলের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানার ঘোষণা দিয়েছেন। বান্ধবীর বয়স ২৫ হলেও ইয়ামালের বয়স কিন্তু ১৭ পেরিয়ে আঠারোতে পড়েছে।
সেই তারকা ফুটবলার লামিন ইয়ামালের বাবা মুনির নাসরাউই সম্প্রতি নিজের বাগদানের ঘোষণা দিলেন, ২৩ বছর বয়সী প্রেমিকা ক্রিস্টিনার সঙ্গে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে গত শনিবার, যখন মুনির তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ছবি পোস্ট করেন।
ছবিতে দেখা যায়, মুনির ও ক্রিস্টিনা একসঙ্গে রয়েছেন এবং সেই পোস্টে তিনি ব্যবহার করেছেন দুটি ইমোজি — একটি কালো হৃদয় ও একটি বাগদানের আংটি। এই ইমোজিগুলিই ভক্তদের মধ্যে বাগদানের গুঞ্জন ছড়িয়ে দেয়।
৩৯ বছর বয়সী মুনির তার চেয়ে ১৬ বছরের ছোট ক্রিস্টিনার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কে রয়েছেন। বয়সের পার্থক্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নানা আলোচনা হলেও, তারা এসব সমালোচনাকে উপেক্ষা করে নিজেদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছেন।
মুনির নিজেও সামাজিক মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয় একটি নাম। তিনি নিয়মিত ভিডিও পোস্ট করেন এবং ভক্ত ও সমালোচকদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে জড়াতেও দ্বিধা করেন না। তিনি খোলাখুলিভাবে বলেন যে, আজ তিনি যে অবস্থানে আছেন, তার পেছনে ছেলের (লামিন ইয়ামাল) সাফল্যের বড় ভূমিকা রয়েছে এবং সেটি নিয়ে তিনি গর্বিত।
কিছুদিন আগে থেকেই মুনির তার প্রেমিকা ক্রিস্টিনাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এবার মনে হচ্ছে, তারা সম্পর্কের পরবর্তী ধাপে পৌঁছেছেন — বিয়ের প্রস্তুতি চলছে।
ছবিটি প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠেছে। কেউ কেউ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন — যেমন ‘What a combination!’ বা ‘Congratulations!’, আবার কেউ কেউ মজার ছলে বলেছেন, ‘Poor Lamine, another mouth to feed…’ অর্থাৎ ‘বেচারা লামিনে, আরেকজনকে খাওয়াতে হবে!’
যা-ই হোক, বেশিরভাগ প্রতিক্রিয়াই ইতিবাচক এবং সবাই মুনির ও ক্রিস্টিনার নতুন জীবনের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।
সূত্র: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম / স্প্যানিশ মিডিয়া রিপোর্ট
আইএইচএস/