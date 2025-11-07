কন্তে-কোলো মুয়ানির মতো চেনা মুখকে দলে ফেরালো ফ্রান্স

কন্তে-কোলো মুয়ানির মতো চেনা মুখকে দলে ফেরালো ফ্রান্স
ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম বৃহস্পতিবার তাদের শেষ দুইটি ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচের জন্য দলে ফিরিয়ে এনেছেন বেশ কয়েকজন চেনা মুখকে। দলে ফিরেছেন ২০১৮ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এনগোলো কন্তে এবং ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালিস্ট কোলো মুয়ানি। ফ্রান্স আগামী দুইটি ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইউক্রেন ও আজারবাইজানের বিপক্ষে।
দেশমের ঘোষিত দলে যেমন পুরনো তারকারা ফিরেছেন, তেমনি আবার চোটের কারণে অনুপস্থিতিও রয়েছে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের। পিএসজির তরুণ মিডফিল্ডার দেজিরে দুএ এবং উইঙ্গার উসমান দেম্বেলে দুজনেই ইনজুরির কারণে টানা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিরতিতেও দলের বাইরে থাকছেন।
সংবাদ সম্মেলনে দেশম বলেন, আমি উসমানের জন্য বিশেষভাবে দুঃখিত। কারণ গত মৌসুমে সে বড় কোনো ইনজুরিতে পড়েনি, কিন্তু এখন একের পর এক চোট পেয়ে যাচ্ছে। তাকে দলে না পাওয়া আমাদের জন্য ভালো খবর নয়।
গ্রুপ ডি-এর শীর্ষে থাকা ফ্রান্স এখন পর্যন্ত চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে আছে। তারা আগামী ১৩ নভেম্বর প্যারিসের পার্ক দে প্রিন্সে ইউক্রেনের মুখোমুখি হবে, এরপর তিন দিন পর আজারবাইজানে খেলবে। ইউক্রেনের বিপক্ষে জয় পেলে দেশমের দল নিশ্চিত করবে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট, যা অনুষ্ঠিত হবে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ফ্রান্সের স্কোয়াড
গোলরক্ষক : লুকাস শ্যাভেলিয়ার, মাইক মাইগনান, ব্রাইস সাম্বা
ডিফেন্ডার : লুকাস দিগনে, মালো গুস্তো, লুকাস হার্নান্দেজ, থিও হার্নান্দেজ, ইব্রাহিমা কোনাতে, জুলস কুন্দে, উইলিয়াম সালিবা, দায়োত উপামেকানো
মিডফিল্ডার : এদুয়োর্দো কামাভিঙ্গা, এনগালো কান্তে, মানু কোনে, মাইকেল ওলিসে, ওয়ারেন জাইরে-এমেরি
ফরোয়ার্ড : মাঘনেস আকলিউচে, ব্র্যাডলি বারকোলা, রায়ান চারকি, হুগো একিতিকে, র্যান্ডাল কোলো মুয়ানি, জিন-ফিলিপে মাতেতা, কিলিয়ান এমবাপে, ক্রিস্টোফার এনকুনকু।
এমএমআর/এএসএম