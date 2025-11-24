বাফুফের চুক্তিবদ্ধ হয়েও ক্যাম্পে ডাক পান না সাবিনা-মাসুরারা

বাফুফের চুক্তিবদ্ধ হয়েও ক্যাম্পে ডাক পান না সাবিনা-মাসুরারা
বাফুফের চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়ের তালিকায় থেকেও ক্যাম্পে ডাক পান না সাবিনা খাতুন, মাসুরা পারভীন, কৃষ্ণা রানী সরকার, সানজিদা আক্তার ও মাৎসুশিমা সুমাইয়াদের মত সিনিয়র ও অভিজ্ঞ ফুটবলাররা। সর্বশেষ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সিনিয়রদের সাথে তৈরি ঝামেলা এখনো মাথায় রেখেছেন কোচ পিটার বাটলার। সাবিনারা ভুটান লিগে পারফম্যান্স করে আসলেও বাংলাদেশ কোচের কাছে মূল্যহীন।
আগামী বছর মার্চে এশিয়ান কাপে চীন-উত্তর কোরিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হবে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের রক্ষণের অবস্থা কতটা নড়বড়ে তার প্রমাণ মিলেছে অক্টোবরে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে। দুই ম্যাচে বাংলাদেশ গোল খেয়েছে ৮টি। পিটার বাটলারের হাই লাইন ডিফেন্স কৌশলের সাথে তাল মিলাতে পারছিল না আফঈদা খাতুনের নেতৃত্বে বর্তমান রক্ষণভাগ। এমন অবস্থায় অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার মাসুরা পারভীনকে দলে নেওয়া যায় বলে মনে করছেন অনেকে। সেই সাথে সাবিনার মতো অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ডকেও।
ঢাকায় শুরু হতে যাওয়া তিনজাতি সিরিজ সামনে রেখে সোমবার দল ঘোষণা করেছেন কোচ পিটার বাটলার। সেখানে প্রশ্ন উঠেছিল সাবিনা ও মাসুরাকে নিয়ে। পিটার বাটলার শুরুতে এক শব্দে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘না’। অর্থাৎ এই দুই সিনিয়র ফুটবলার তার বিবেচনায় নেই। এমনকি তিনি প্রশ্ন করা সাংবাদিককে এমনও বলেছেন, ‘এ বিষয়ে আর প্রশ্ন করার দরকার নেই।’
অথচ বাফুফের চুক্তিতে আছেন সাবিনারা। পারফম্যান্স ভালো না থাকলে দলের ডাক না পেতে পারেন। আর পারফরম্যান্স পরখের জায়গা হচ্ছে অনুশীলন। অথচ কোচ তাদের ক্যাম্পে ডেকে পারফরম্যান্সও দেখেন না। চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের ক্যাম্পে না ডেকে নতুন বিতর্কের জন্ম দিচ্ছেন এই ইংলিশ কোচ।
অনুশীলনে ডাক না পেলে তাদের চুক্তির কী হবে? সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্ন করা হলে বাফুফের সদস্য ও নারী উইংয়ের চেয়ারপার্সন মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেছেন, ‘ওদের সাথে ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি আছে। তাদের চুক্তি ডিসেম্বরের পর নবায়ন হবে কিনা ফেডারেশন সে সিদ্ধান্ত নিলে জানাতে পারবো।’
গত বছর অক্টোবরে কাঠমান্ডুতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালীন কোচের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল সিনিয়র ফুটবলারদের। পানি অনেক দূর গড়িয়েছিল। দেশে ফিরে সাবিনা-ঋতুপর্ণাদের ১৮ জন কোচ পিটার বাটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অনুশীলন বর্জন করেছিলেন। তাদের মধ্যে থেকে ঋতুপর্ণা, মনিকা, মারিয়া, তহুরা, রূপনাসহ কয়েকজনকে পিটার দলে ফিরিয়ে আনলেও ‘নাটের গুরু’ হিসেবে চিহ্নিত করে সাবিনা, মাসুরা, কৃষ্ণা, সানজিদা, সুমাইয়াদের আর বিবেচনায় আনেননি।
আরআই/আইএইচএস/