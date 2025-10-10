খেলাধুলাই সামাজিক বন্ধন তৈরি করে: এমিলি
‘প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগে, বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া বলতে আমরা বুঝি ফেসবুক, টুইটার (এক্স), ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, লিঙ্কডইন- এসবকে। এই সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড খুব বেশিদিন আগের নয়। ১০ থেকে ১৫ বছরের কিংবা তারও কিছু বেশি সময়ের পুরনো। কিন্তু প্রযুক্তির কল্যাণে আসা এসব সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মের চেয়েও অনেক বেশি পুরনো, আদি একটি সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত। সেটা কী আপনারা জানেন? সেটা হচ্ছে খেলাধুলা। ’
‘খেলাধুলাই অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষে-মানুষে, সমাজে-সমাজে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে এক ধরনের বন্ধন তৈরি করে আসছে। সম্প্রীতির বন্ধন। খেলাধুলার মাধ্যমে পৃথিবীতে যুদ্ধ থেমে যাওয়ারও ইতিহাস আছে। যে সময় মানুষ প্রযুক্তির কথা জানতো না, তখন মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন তৈরিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতো খেলাধুলা। যে কারণে, খেলাধুলার সঙ্গে মানুষের সম্পৃক্ততা অতীতেও যেমন ছিল, বর্তমানেও তেমন আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে’- কথাগুলো বলছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক জাহিদ হাসান এমিলি।
ক্রীড়াভিত্তিক জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম গেমপ্লিফাই শুক্রবার চতুর্থবারের মত আয়োজন করে দিনব্যাপি স্পোর্টস কুইজ, মধ্যাহ্ন ভোজ, পুরস্কার বিতরণী এবং নৌকা ভ্রমণ। রাজধানীর অদূরে, পূর্বাচলের ক্যাডেট কলেজ ক্লাব মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক জাহিদ হাসান এমিলি এবং বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ক্রিকেটার মুক্তার আলী।
বাছাইকৃত ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে চার রাউন্ডে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর ওই চার রাউন্ড থেকে বাছাইকৃতদের নিয়ে আয়োজন করা হয় ফাইনাল রাউন্ড। যেখান থেকে ১০জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জাহিদ হাসান এমিলি এবং মুক্তার আলী।
এ সময় ক্রীড়ামোদীদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন জাহিদ হাসান এমিলি। তিনি আরও বলেন, ‘গেমপ্লিফাই এমন একটি ওয়েবসাইট। যেটাকে বলা হচ্ছে ক্রীড়াপ্রেমীদের সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এখানে এসে ক্রীড়ামোদীরা খেলাধুলা নিয়ে নিজেদের ভাবনা শেয়ার করতে পারে। কুইজে অংশ নেয়া, পোস্ট করা, পোলে অংশ নেয়া, প্রেডিকশন করা থেকে নানা ধরনের কার্যক্রমে জড়িত হতে পারে তারা। এবং আমি দেখলাম, খালি হাতেও ফেরত যায় না কেউ। প্রতিটি অ্যাকটিভিতেই কোনো না কোনোভাবে লাভবান হচ্ছেন অংশগ্রহণকারীরা। তাদেরকে ক্রেডিট দেয়া হচ্ছে। সেই ক্রেডিট দিয়ে গেমপ্লিফাই স্টোর থেকে মোবাইল, নানা ধরনের ইলেক্ট্রিক পণ্য থেকে শুরু করে অনেক কিছু অর্জন করতে পারছে। সুতরাং, আমার কাছে মনে হয়েছে, গেমপ্লিফাই শুধু একটি স্পোর্টস লাভারদের সোশ্যাল মিডিয়াই নয়, ফেসবুক-ইউটিউবের মত উপার্জনের মাধ্যমও। এ ধরণের আয়োজনের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।’
জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার মুক্তার আলী বলেন, ‘গেমপ্লিফাইকে আমি অনেকদিন ধরেই ফলো করছি। এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বে স্পোর্টস লাভারদের একই জায়গায় নিয়ে আসার অসাধারণ একটি মাধ্যম। আপনারা গেমপ্লিফাইয়ের সঙ্গে থাকুন, গেমপ্লিফাইকে ভালোবাসুন এবং এর নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত হোন, তাহলে আপনারাও লাভবান হবেন আশা করি।’
গেমফ্লিফাই (gameplify.xyz) হলো ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া যাদের লক্ষ্য ক্রীড়াপ্রেমীদের ভার্চুয়াল এবং বাস্তব দুই জগতেই কাছে আনা। গেমপ্লিফাই প্রতিসপ্তাহে ২টি অনলাইন স্পোর্টস কুইজ, মাসে একবার অনসাইট কুইজ ও মাসে তিনটি স্পোর্টস নিউজ পোস্টিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে। এর পাশাপাশি গেমপ্লিফাই ইউজারগণ দেশ-বিদেশের খেলার সময়সূচি, ফলাফল ইত্যাদির বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখতে পারেন। এছাড়া বাছাইকৃত তিনজন ইউজারকে গেমপ্লিফাই কর্তৃপক্ষ নিজেদের খরচে আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপের খেলা দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাবে।
আইএইচএস/জিকেএস