চাঁদা না পেয়ে তাণ্ডব চালানো সেই যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ এএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বহিষ্কৃত যুবদল নেতা মাসুদুর রহমান লিমন

ফরিদপুরে চাঁদা না পেয়ে ১৬টি মাহেন্দ্র ভাঙচুরের ঘটনায় জেলা যুবদলের সহসভাপতি মাসুদুর রহমান লিমনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় জাতীয়তাবাদী যুবদলের সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। এর আগে সকালে শহরের ওয়্যারলেস পাড়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে ফরিদপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান লিমনকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন ইতিমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।’

আরও উল্লেখ করা হয়, ‘বহিষ্কৃত নেতাদের কোনো ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা যুবদলের সভাপতি মো. রাজিব হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে জেলা যুবদলের সহসভাপতি মাসুদুর রহমান লিমনকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহরের গোয়ালচামট এলাকার ভাঙ্গা রাস্তার মোড়ে ফরিদপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান লিমনের বাহিনী চাঁদা দাবিতে শহরের টেম্পু স্ট্যান্ডে তাণ্ডব চালিয়ে ১৬টি মাহেন্দ্র ভাঙচুর করে। এসময় কমপক্ষে ৬ জন আহত হন।

এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় সাতজনকে আসামি করে একটি মামলা হয়েছে। পুলিশ যুবদল নেতা মাসুদুর রহমান লিমনসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে।

