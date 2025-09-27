দুর্গাপূজা
আজ থেকে আট দিন বন্ধ বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে টানা আট দিন বন্ধ থাকবে পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি ও রপ্তানি। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) থেকে আগামী শনিবার (৪ অক্টোবর) পর্যন্ত বন্দরে কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর লিমিটেডের ইনচার্জ আবুল কালাম আজাদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
স্থলবন্দর সূত্র জানায়, ভারতের ফুলবাড়ি এক্সপোর্টার অ্যান্ড ইম্পোর্টার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ফুলবাড়ি ২ বর্ডার লোকাল ট্রাক অনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ফুলবাড়ী সিএন্ডএফ অ্যাসোসিয়েশন ও ফুলবাড়ী ট্রাক ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ সভায় আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৮ দিন বন্দরের আমদানি-রপ্তানি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
আগামী ৫ অক্টোবর রোববার থেকে আবার সচল হবে দেশের একমাত্র চতুর্দেশীয় এই শুল্ক স্টেশন। তবে আমদানি রপ্তানি বন্ধের সময়ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে।
বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ কেফায়েতুল্লাহ ওয়ারেস বলেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকলেও বন্দর দিয়ে পাসপোর্ট ও ভিসাধারী যাত্রীরা বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানে যাতায়াত করতে পারবেন। দুর্গা পূজার ছুটিতে বন্দর ঘিরে সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর লিমিটেডের ইনচার্জ আবুল কালাম আজাদ বলেন, শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধের পর শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে টানা আট দিন বন্ধ থাকবে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি ও রপ্তানি।
