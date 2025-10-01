আবদুল আউয়াল মিন্টু
গণতন্ত্রের বিজয়ের জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন প্রয়োজন
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, ফ্যাসিবাদের বিদায় আমাদের প্রথম বিজয় আর গণতন্ত্রের বিজয়ের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন।
বুধবার (১ অক্টোবর) ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নে জেলা ও সংসদীয় আসন ভিত্তিক প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, গত ১৫ বছর ফ্যাসিবাদীদের অন্যায়-অপকর্ম লুটপাটের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছি। আমাদের আন্দোলন সংগ্রামে একটা সরকারের পতন ঘটেছে। তাদের অনেক লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি, এটি হলো প্রাথমিক বিজয়। প্রজাতন্ত্রের মালিকানার একমাত্র উপায় দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার। যার জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রয়োজন।
তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে দেশে একটি সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল বিএনপিকে ভাঙার জন্য গত ১৫ বছর ব্যাপক ষড়যন্ত্র হয়েছে কিন্তু তারা সফল হয়নি। তাই দল যাকে মনোনয়ন দিবে তার পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
রাজাপুরের স্মৃতি রোমন্থন করে মিন্টু বলেন, দাগনভূঞা কখনো আমার অন্তর থেকে মুছে যায়নি, গত ১৫ বছর ফ্যাসিবাদীদের দমন-নিপিড়নের কারণে কম আসা হয়েছে। যারা আমার বাবার সঙ্গে রাজনীতি করছেন তারা এখন জীবিত নেই, তাদের মাগফিরাত কামনা করছি।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিয়া উদ্দিন মিস্টার, মশিউর রহমান বিপ্লব, জেলা বিএনপি'র যুগ্ম আহ্বায়ক গাজী হাবিবুল্লাহ মানিক, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আকবর হোসেন, সদস্য সচিব কামরুল উদ্দিন।
উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মনসুর উদ্দিনের সঞ্চালনায় এসময় ইউনিয়ন বিএনপি নেতা হাজী রফিক, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বাকি বিল্লাহ, যুবদল নেতা নিজাম উদ্দিন ভূঞা হুদনসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
মশিউর রহমান বিপ্লব বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। একটি দল নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। কোনো ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার হরণ করা যাবে না। যেকোনো মূল্যে আমরা নির্বাচন করে ছাড়বো। প্রয়োজনে আবার যুদ্ধ হবে, আবার লড়াই হবে। দেশে-বিদেশি এসব ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সজাগ থাকবেন, সতর্ক থাকবেন।
এর আগে, দুপুরে আবদুল আউয়াল মিন্টু রাজাপুরের বিএনপি নেতা মরহুম নিজাম উদ্দিন বাচ্চুর কবর জিয়ারত করে তার পরিবারের স;স্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
