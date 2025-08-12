সতিনের মেয়েকে ‘ডার্লিং’ ডেকে শুভেচ্ছা দিলেন কারিনা

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৪:৪০ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর ভালোবেসে বিয়ে করেছেন অভিনেতা সাইফ আলি খানকে। তাদের আছে দুই পুত্র। এছাড়াও সাইফের আগের সংসারে আছে পুত্র ইব্রাহিম ও কন্যা সারা। তাদের সঙ্গেও বেশ মধুর সম্পর্ক সৎ মা কারিনার। সতিনের মেয়ে হলেও সারার সঙ্গে বন্ধুত্বটাও বেশ জমজমাট তার।

তার প্রমাণ মিললো সারা আলি খানের জন্মদিনে। ইনস্টাগ্রামে সারার জন্মদিন উপলক্ষে এক পুরনো ছবি শেয়ার করেছেন কারিনা। ছবিতে রয়েছেন সারা, সাইফ আলি খান এবং ইব্রাহিম আলি খানও। মঙ্গলবার ছবিটি পোস্ট করে কারিনা সারাকে ৩০ বছরের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানিয়ে কারিনা স্টোরিতে লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন ডার্লিং। জীবনের সেরা জন্মদিন কাটাও... অগণিত ভালোবাসা।’

সাদাকালো পুরনো ছবিতে সারা, সাইফ ও ইব্রাহিমকে কারিনার সঙ্গে খুশি মনে পোজ দিতে দেখা গেছে। ছবির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন কারিনা ও সাইফ, ডান পাশে সারা এবং বাম পাশে ইব্রাহিম। কারিনা পরেছেন মেটালিক বেগুনি-সোনালি শাড়ি। সারা সাদা মুক্তোর লেহেঙ্গায় দারুণ লাগছে। সাইফ ও ইব্রাহিম ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সুদর্শন লাগছে।

‘কেদারনাথ’ ছবিতে প্রয়াত সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গে অভিষেকের পর একই বছর সারা রণবীর সিং অভিনীত ‘সিম্বা’ ছবিতে অভিনয় করেন। এরপর তার অন্যান্য সিনেমার মধ্যে আছে ‘লাভ আজ কাল’ (২০২০), ‘কুলি নাম্বার ১’ (২০২০), ‘আত্রাঙ্গি রে’, ‘গ্যাসলাইট’, ‘জারা হাটকে জারা বাঁচকে’, ‘মার্ডার মুবারক’, ‘ওই ওয়াতান মেরে ওয়াতান’ এবং ‘স্কাই ফোর্স’।

সম্প্রতি সারা অভিনয় করেছেন অনুরাগ বসুর পরিচালনায় ‘মেট্রো ইন দিনো’ ছবিতে। যেখানে তার সহ-অভিনেতা ছিলেন আদিত্য রায় কাপুর।

