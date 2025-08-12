তুমুল সাফল্যের স্বীকৃতি পেলেন ‘সাইয়ারা’ জুটি

তুমুল সাফল্যের স্বীকৃতি পেলেন ‘সাইয়ারা’ জুটি
বলিউডের রোমান্টিক ড্রামা ‘সাইয়ারা’ মুক্তির পর থেকেই দারুণ সাড়া ফেলেছে। ছবিটি দিয়ে উদীয়মান দুই তারকা আহান পান্ডে ও আনিত পাড্ডা জয় করে নিয়েছেন কোটি দর্শকের হৃদয়। এবার তারা পেলেন কাজের স্বীকৃতি। আইএমডিবি ব্রেকআউট স্টার স্টারমিটার অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন দুই তরুণ তুর্কী। এটি তাদের ক্যারিয়ারের জন্য একটি বড় অর্জন হিসেবে ধরা হচ্ছে।
আইএমডিবির ‘পপুলার ইন্ডিয়ান সেলিব্রিটিজ’ র্যাঙ্কিংয়ে অসাধারণ পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই এই সম্মাননা পেয়েছেন তারা। প্ল্যাটফর্মটির বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের সম্পৃক্ততার ওপর নির্ভর করে এই তালিকা তৈরি হয়। যা শিল্পীদের জনপ্রিয়তা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।
মোহিত সূরি পরিচালিত ও ইয়াশ রাজ ফিল্মস প্রযোজিত ‘সাইয়ারা’-তে আহান পান্ডে প্রথমবারের মতো বড়পর্দায় আসেন সংগীতশিল্পী কৃশ কাপুর চরিত্রে। আনিত পাড্ডা অভিনয় করেছেন সাংবাদিক ও গীতিকার বানি বাত্রার ভূমিকায়। ব্যক্তিগত মুক্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘিরে জটিল চরিত্রে অভিনয় করেছেন তারা দুজনেই।
ছবিটি বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেয়েছে ১৮ জুলাই। ৬২ মিলিয়ন ডলার আয় করে এটি বলিউডের সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়ের রোমান্টিক ছবি হয়েছে। সেইসঙ্গে ‘ছাবা’র পর ২০২৫ সালে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়ের ছবি হিসেবে স্থান পেয়েছে।
আইএমডিবির জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে পরপর কয়েক সপ্তাহ ভারতের শীর্ষ তারকা হিসেবে অবস্থান করেছেন তারা দুজন। এমনকি বৈশ্বিক তালিকায়ও জায়গা করে নিয়েছেন তারা। যার মধ্যে আনিত আছেন ৬৪তম স্থানে ও আহান পান্ডে ৭৫তম স্থানে।
পুরস্কারপ্রাপ্তির অনুভূতি জানিয়ে আহান পান্ডে বলেন, ‘এটি আমার অভিনয় জীবনের প্রথম পুরস্কার এবং দর্শকদের ভালোবাসা থেকেই এটি আসায় বিষয়টি আরও বিশেষ হয়ে উঠেছে। ছোটবেলা থেকেই আইএমডিবিতে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, সিনেমা ও সিরিজের উত্থান-পতন দেখেছি। একসময় স্বপ্ন দেখতাম এখানে আমার নাম থাকবে। আজ সেটা বাস্তব।’
তিনি ইয়াশ রাজ ফিল্মসের কর্ণধার আদিত্য চোপড়া ও পরিচালক মোহিত সূরিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘সহশিল্পী আনিতের সঙ্গে এই পুরস্কার ভাগ করে নিতে পেরে আমি গর্বিত। এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়, পরের ছবিতে দ্বিগুণ পরিশ্রম করব।’
আনিত পাড্ডা বলেন, ‘আমার অভিনয় এবং ‘সাইয়ারা’ বিশ্বব্যাপী দর্শকদের মনে সাড়া ফেলেছে এটাই আমার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। দর্শকদের ভালোবাসা-নির্ভর পুরস্কার পাওয়া সত্যিই অর্থবহ। এটি আমার প্রথম পুরস্কার, তাই পুরো কাস্ট ও ক্রু, আদিত্য স্যার, মোহিত স্যার এবং আহান- সবাইকে উৎসর্গ করছি।’
আইএমডিবি স্টারমিটার সিস্টেম প্রতি মাসে ২৫ কোটিরও বেশি দর্শকের পেজ ভিউ ডেটা বিশ্লেষণ করে এই র্যাঙ্কিং তৈরি করে। এটি নতুন প্রতিভা চেনার নির্ভরযোগ্য সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। এর আগে এই পুরস্কার পেয়েছেন মোনিকা পানওয়ার, জাহান কাপুর, কানি কুসরুতি, শর্বরী, নিতাংশি গোয়েল, আদর্শ গৌরব, আয়ো এডেবিরি ও রেজে-জ্যাঁ পেজ প্রমুখ।
এলআইএ/এমএমএফ/এমএস