কিয়ারার যে দৃশ্য কেটে মুক্তি পাচ্ছে ‘ওয়ার ২’

প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) ‘ওয়ার ২’ ছবির নির্মাতাদের নির্দেশ দিয়েছেন একটি দৃশ্য কর্তনের জন্য। সেটি কিয়ারা আদভানির বিকিনি দৃশ্য। ৯ সেকেন্ডের এই কাটা অংশটি মূলত ছবির ‘আবান জাভান’ গানের। যেখানে কিয়ারা প্রথমবার বিকিনি পরে বড়পর্দায় এসে দর্শকের নজর কেড়েছিলেন।

সিবিএফসির পরীক্ষক কমিটি কিছু দৃশ্য ও সংলাপে আপত্তি তুলেছিল। এরপর নির্মাতারা পুনঃপর্যালোচনা কমিটির কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে বেশ কিছু পরিবর্তনের পর ছবিকে ইউ/এ১৬+ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল কিয়ারার পুল দৃশ্য থেকে ৯ সেকেন্ড কাটছাঁট, একটি আপত্তিকর সংলাপের বদলে হালকা সংস্করণ রাখা এবং একটি অসভ্য ইঙ্গিত মুছে ফেলা।

সিবিএফসি আরও নির্দেশ দিয়েছে সব সুকৌশলপূর্ণ দৃশ্যের পরিমাণ ৫০ শতাংশ কমাতে। যদিও ‘আবান জাভান’ গানে এই পরিবর্তন এসেছে তবে ছবির অ্যাকশন দৃশ্যে কোনো কাটছাঁট করা হয়নি।

বলিউড হাঙ্গামা জানায়, সিবিএফসি ছবিটির অনুমোদনের আগে প্রায় ১০ মিনিট কাটার সুপারিশ করেছিল। এর মধ্যে ছিল কিয়ারা আদবাণীর বেছে নেওয়া বিকিনি দৃশ্য। সেখানে তিনি হৃতিক রোশনের সঙ্গে রয়েছেন। গানের এই দৃশ্য এরই মধ্যে অনলাইনে বেশ ভাইরাল হয়েছে।

নির্মাতারা ৮ আগস্ট সিবিএফসির কাছে ক্লিয়ারেন্সের জন্য আবেদন করেন এবং নির্দেশিত কাটছাঁট ও মিউটিং করার পর অনুমোদন পান।

‘ওয়ার ২’ ছবির প্রধান তিন তারকা হলেন হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর এবং কিয়ারা আদভানি। আগামী ১৪ আগস্ট মুক্তি পাবে ছবিটি। এটি রাজিনিকান্তের ‘কুলি’ ছবির সঙ্গে বক্স অফিস লড়াই করবে।

