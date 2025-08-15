বিপাশার কাছে ক্ষমা চাওয়ায় মৃণালের পাশে হিনা

বিপাশার কাছে ক্ষমা চাওয়ায় মৃণালের পাশে হিনা
বলিউড অভিনেত্রী বিপাশা বসুকে নিয়ে একটি পুরনো মন্তব্যের কারণে মৃণাল ঠাকুর আলোচনায় রয়েছেন। তার একটি পুরোনো ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওতে মৃণাল ঠাকুরকে বিপাশা বসুর চেহারা নিয়ে কথা বলতে দেখা গেছে। এতে মৃণাল বলছেন যে, তিনি বিপাশার চেয়ে অনেক ভালো। তিনি বিপাশাকে পুরুষালি পেশীবহুল মেয়ে বলেছিলেন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) মৃণাল এ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। ক্ষমা চাওয়ার পর এবার হিনা খান মৃণালকে সমর্থন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি গর্বিত যে, মৃণাল তার ভুল স্বীকার করেছেন।
হিনা খান তার ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘জ্ঞান হলো জ্ঞানবৃক্ষের ফল যা অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রোথিত। আমাদের সামাজিক দক্ষতা, যোগাযোগ এবং বোঝার গভীরতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আসে। আমরা সকলেই ভুল করি, বিশেষ করে যখন আমরা ছোট থাকি। মৃণালের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। আমি অতীতেও এমন বোকা বোকা ভুল করেছি।’
হিনা খান আরও লিখেছেন, ‘আমাদের অনেকেই অনেক কিছু প্রকাশ করতে দেখি, কিন্তু তা সামলানোর দক্ষতা আমাদের থাকে না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বদলে যাই, আমরা সদয়, সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। আমরা একে অপরকে উপরে তুলতে শিখি, একে অপরের মুকুট ঠিক করতে শিখি।’
এই স্টোরিতে মৃণালের পাশাপাশি হিনা খানও বিপাশা বসুরও প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে বিপাশা এবং মৃণাল দুজনেই অসাধারণ নারী। তিনি বলেছেন, বিপাশা সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য অনুপ্রেরণা। আমি খুব খুশি এবং গর্বিত যে মৃণাল তার ভুল মেনে নিয়েছে।
এমএমএফ/এএসএম