‘থ্রি ইডিয়টস’র সেই অধ্যাপক আর নেই

‘থ্রি ইডিয়টস’র সেই অধ্যাপক আর নেই
চলে গেলেন বলিউড অভিনেতা অচ্যুৎ পোতদার। ‘থ্রি ইডিয়টস’ সিনেমার রাগী অধ্যাপক হিসেবেই এখনো তাকে দর্শকেরা মনে রেখেছেন। ১৮ আগস্ট থাণের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এ প্রবীণ অভিনেতা।
দীর্ঘ দিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন অচ্যুৎ। কিন্তু তার মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। ১৯ আগস্ট থানেতেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। বলিউডের অনেক সিনেমাতেই অভিনয় করেছিলেন এ অভিনেতা।
যদিও প্রথম থেকে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না অচ্যুৎ। অভিনয়জগতে প্রবেশের আগে বেশ কিছু বছর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অভিনেতা। তারপর কাজ করেছিলেন ‘ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানি’তেও। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে অভিনয়যাত্রা শুরু করেন তিনি।
প্রায় ১২৫টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন অচ্যুৎ। হিন্দি ছাড়াও বেশ কিছু মরাঠি সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন তিনি। এ তালিকায় উল্লেখযোগ্য সিনেমা হচ্ছে, ‘আক্রোশ’, ‘তেজাব’, ‘পরিন্দা’, ‘রাজু বান গায়া জেন্টলম্যান’, ‘দিলওয়ালে’, ‘দাবাং ২’, ‘লগে রহো মুন্নাভাই’ও ‘পরিণীতা’ ।
তবে রাজকুমার হিরানির ‘থ্রি ইডিয়টস’ সিনেমা তার অভিনয়জীবনের অন্যতম মোড় ঘোরানো মুহূর্ত। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কড়া অধ্যাপককে আজীবন সিনেমাপ্রেমীরা মনে রাখবেন।
এমএমএফ/এএসএম